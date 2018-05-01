Türkiye onları konuşacak
Demba Ba, Talisca, Oğuzhan, Volkan Demirel gibi sezon sonu boşa çıkacak onlarca yıldız, transfere damga vuracak. Spor Arena Plus’ta 2018 transfer araştırmasının yanı sıra, 50 sayfalık F.Bahçe kongreleri dosyası yer alıyor.
NİSAN sayısı tam 100 bin defa indirilerek rekor kıran Spor Arena Plus’ın Mayıs sayısı yayına çıktı. Dergilik uygulaması ve hurriyet.com.tr’den erişilebilen dijital dergide, tam 50 sayfalık Fenerbahçe kongreleri dosyasının yanı sıra 2018 transfer araştırması da yer alıyor.
Süper Lig’deki tüm kulüpleri kapsayan dosyada, 31 Mayıs 2018 itibariyle sözleşmeleri sona erecek futbolculara yönelik bilgiler bulunuyor. Aralarında Demba Ba, Talisca, Oğuzhan Özyakup, Volkan Demirel, Yasin Öztekin, Uğur Demirok, Sakıb Aytaç’ın da bulunduğu bu oyuncular, transfer döneminin en çok konuşulan isimleri olacak.
Futbol, basketbol ve voleybolun yanı sıra amatör branşların da yer aldığı 176 sayfalık Spor Arena Plus, okurlarına ‘1 Dergi, 10 Dünya’ ayrıcalığı sunuyor.
Derginin yazar kadrosunda Uğur Meleke, Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Engin Kratzer, Mert Aydın, Orhan Uluca, Hüseyin Özkök gibi 30’a yakın ünlü isim bulunuyor.
NASIL SATIN ALABiLiRSiNiZ?
1- ‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/edergi-sporarena’ adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.
2- Derginin hangi sayısını satın almak istediğinizi seçin ve ‘Sepete Ekle’ butonuna basın.
3- Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin.
4- İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.
5- Banka kredi kartı bilgilerini yazın ve onaylayın.
6- İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.
SPOR ARENA PLUS AYNI ZAMANDA DERGİLİK’TE
SPOR Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilebiliyor.
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