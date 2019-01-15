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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İsmail ER
15.01.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Türkiye Masterler Gürcistan'da şampiyon oldu

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Türkiye Masterler Gürcistan'da şampiyon oldu

Türkiye Masterler Milli Takımı, İspanya Masterler Milli takımını 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Gürcistan'ın eski milli futbolcusu ve Enerji Bakanı Kakhaber Kaladze tarafından organize edilen Efsaneler Turnuvasına UEFA, FIFA karmaları, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve İspanya Masterler milli Takımları katıldı.

Nevruz Şerif, Necdet Ergün Turgay Semerci, Mustafa Gülen ve Hüseyin Şimşek'in Teknik Direktörlük yaptığı Türkiye Masterler Milli Takımında Cihan Haspolat, Ömer Erdoğan, Kubilay Erel, Mehmet Yılmaz, Ersoy Uçtu, Hasan kabze, Volkan Arslan, Evren Turhan, Faruk Atalay, Celal Güldağ, Ömer Hacısalihoğlu mücadele ettiler, Türkiye Masterler milli Takım oyuncuları finalde İspanya karşısında hem futbol hem de gol şov yaptılar. Evren Turhan'ın kaptanlığını yaptığı ay yıldızlı ekipte Faruk Atalay, Ömer Hacısalihoğlu ve Kubilay Erel, teknik hareketleri ile izleyenleri büyülediler. Turnuvada Dünyaca ünlü futbolcular, Materazzi,Nuno Gomez,Geremi, Ivan Campo, lvica Olic, Dario Simic,Kaladze, Ivan Klasnic, Berger, Pletikosa, Hugo Sanches, Webo, Kobiashvili, Aishasvilli geçmiş yıllardaki gibi teknikleri ile dikkat çektiler. Teknik Direktör Nevruz Şerif "Türkiye Masterler milli Takımının oyuncuları formalarının hakkını fazlasıyla verdiler.

Bu yaşta Dünyanın en iyi ekiplerinden İspanya karşısındaki final ayakta alkışlandı. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Turnuvayı organize eden Kakhaber Kaladze'ye teşekkür ederiz. Ev sahipliği ve tesisler mükemmeldi" yorumunu yaptı. Necdet Ergün ise "Masterler milli takımında yer alanlar geçmişten bir şey kaybetmemişler. Teknik oyuncular" ifadesini kullandı.

Türkiye Masterler Gürcistanda şampiyon oldu

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