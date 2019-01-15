Türkiye Masterler Gürcistan'da şampiyon oldu
Türkiye Masterler Milli Takımı, İspanya Masterler Milli takımını 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Gürcistan'ın eski milli futbolcusu ve Enerji Bakanı Kakhaber Kaladze tarafından organize edilen Efsaneler Turnuvasına UEFA, FIFA karmaları, Türkiye, Gürcistan, Ukrayna ve İspanya Masterler milli Takımları katıldı.
Nevruz Şerif, Necdet Ergün Turgay Semerci, Mustafa Gülen ve Hüseyin Şimşek'in Teknik Direktörlük yaptığı Türkiye Masterler Milli Takımında Cihan Haspolat, Ömer Erdoğan, Kubilay Erel, Mehmet Yılmaz, Ersoy Uçtu, Hasan kabze, Volkan Arslan, Evren Turhan, Faruk Atalay, Celal Güldağ, Ömer Hacısalihoğlu mücadele ettiler, Türkiye Masterler milli Takım oyuncuları finalde İspanya karşısında hem futbol hem de gol şov yaptılar. Evren Turhan'ın kaptanlığını yaptığı ay yıldızlı ekipte Faruk Atalay, Ömer Hacısalihoğlu ve Kubilay Erel, teknik hareketleri ile izleyenleri büyülediler. Turnuvada Dünyaca ünlü futbolcular, Materazzi,Nuno Gomez,Geremi, Ivan Campo, lvica Olic, Dario Simic,Kaladze, Ivan Klasnic, Berger, Pletikosa, Hugo Sanches, Webo, Kobiashvili, Aishasvilli geçmiş yıllardaki gibi teknikleri ile dikkat çektiler. Teknik Direktör Nevruz Şerif "Türkiye Masterler milli Takımının oyuncuları formalarının hakkını fazlasıyla verdiler.
Bu yaşta Dünyanın en iyi ekiplerinden İspanya karşısındaki final ayakta alkışlandı. Hedefimiz Dünya Şampiyonluğu. Turnuvayı organize eden Kakhaber Kaladze'ye teşekkür ederiz. Ev sahipliği ve tesisler mükemmeldi" yorumunu yaptı. Necdet Ergün ise "Masterler milli takımında yer alanlar geçmişten bir şey kaybetmemişler. Teknik oyuncular" ifadesini kullandı.
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