Türkiye maçının ardından Merih Demiral...
A Milli Takım'ın genç yıldızı Merih Demiral, Andorra maçının ardından konuştu.
Milli Takımımızın Andorra'yı 2-0 yendiği maçın ardından Merih Demiral açıklamalarda bulundu.
Merih, ''Halkımıza hayırlı olsun. Milli Takım'da oynamak her şeyin üzerindedir. Savunmayı takım olarak yapıyoruz. Ümit Milli Takımı'ndan beri beraberiz zaten, bu da bize avantaj oluyor. İnşallah Euro 2020'de de iyi işler yapacağız.'' diye konuştu.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle