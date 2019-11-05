Türkiye-Litvanya maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Litvanya ile oynayacağı maçın biletleri, 5 ve 10 liradan satışa sunuldu.
FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım'ın Litvanya'yı konuk edeceği maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerinin 5 ve 10 liradan satışa sunulduğu duyuruldu.
Türkiye-Litvanya karşılaşması 17 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.
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