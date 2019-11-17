Türkiye Litvanya kadınlar basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Litvanya kadınlar basket maçı ile grubundan çıkmak isteyen A Milli Kadınlar Basketbol Takımımız, FİBA 2021 K Grubu'nda ilk galibiyeti için parkeye çıkacak. Peki, Türkiye Litvanya kadınlar basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele öncesi bazı bilgiler
Türkiye Litvanya kadınlar basket maçı ile grubunda avantaj elde etmek isteyen A Milli Kadınlar Basketbol Takımımız, parkeye yüksek motivasyonla çıkacak. Peki, Türkiye Litvanya kadınlar basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o mücadele hakkında bazı bilgiler
TÜRKİYE LİTVANYA KADINLAR BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu ikinci haftasında Litvanya'yı konuk edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, önceki maçtaki hataları tekrar etmemeleri gerektiğini söyledi.
Ay-yıldızlı ekip, pazar günü 17.30'da TRT Spor 2'de yayınlanacak olan maçın hazırlıklarını, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda sürdürdü.
Yıldızoğlu yönetimindeki idmanın basına açık bölümünde ısınma hareketleri yapan sporcular, destek olmak için salona gelen küçük basketbolcularla da sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Millilerin, basına kapalı devam eden 2 saatlik antrenmanda şut, taktik ve savunma çalıştıkları öğrenildi.
"KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"
Yıldızoğlu, gazetecilere açıklamada, oyuncuların ligde gösterdikleri performansı, milli formaya da yansıtmalarını beklediklerini söyledi.
Sırbistan'a 59-56 yenildikleri maçın son anlarında savunma ve hücum hataları yaptıklarını belirten Yıldızoğlu, "Litvanya maçında, önceki hatalarımızı tekrarlamamamız gerekiyor. Litvanya tecrübeli bir ekip. Şutör ve uzun oyunculara sahipler. Dolayısıyla dikkatli olmamız, aynı zamanda da maçın birinci saniyesinden son saniyesine kadar savunmayı elden bırakmamamız gerekiyor." dedi.
Yıldızoğlu, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan, "Türk insanı her zaman milli takımlara teveccüh gösteriyorlar. Pazar günü de bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Bu jenerasyon geçişini onların da yardım ve desteğiyle daha pozitif geçmek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Milli takımın, yeni ve genç oyuncularla yola devam ettiğine vurgu yapan Yıldızoğlu, şöyle konuştu:
"Milli takımımız, uluslararası şampiyonalarda çok başarılı mücadeleler verdi. Çok değerli oyuncuları kaybettik ama onların yerine de yavaş yavaş genç oyuncular geliyor. Bu bir süreç. Bu süreci çok pozitif kullanmak ve tekrar kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. İlk hedefimiz istediğimiz sonuçları alarak gruptan çıkmak. Daha önceleri şampiyonalarda kürsüye çıkma başarısı
gösterdik; hep 5 içerisindeydik. Tekrar o günleri bulmak ve şampiyonalara,
olimpiyatlara katılmak istiyoruz."
CANSU KÖKSAL: "MAÇI KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Oyunculardan Cansu Köksal da Sırbistan karşısında çok iyi mücadele etmelerine rağmen 3 sayıyla kaybettiklerini ifade ederek, bu durumun Litvanya maçının önemini arttırdığını söyledi.
Müsabakaya iyi hazırlandıklarını aktaran Cansu, "Maçı kazanacağımızı düşünüyorum. İyi bir enerjiyle oynarsak kazanırız. İlk önceliğimiz kazanmak, onun sonrasında da farkı açmak istiyoruz. Bütün taraftarları davet ediyoruz ki zaten tüm tribünler dolmuş, biletler tükenmiş." değerlendirmesinde bulundu.
Cansu, hızlı bir rakibe karşı oynayacaklarını ifade ederek, iyi savunma yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.
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