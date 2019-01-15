Türkiye Kupası'nın iddaa oranları açıklandı! G.Saray'ın galibiyetine...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Boluspor deplasmanına çıkıyor. iddaa'da oranlar belli oldu, işte detaylar...
- Bir önceki turda Van Büyükşehir Belediyespor'u kupa dışına iten Boluspor, devre arası kampında da Akhisarspor'u 4-2 yenip hazır bir görüntü verdi.
- Bolu Atatürk'te sezona iyi başlamışlardı ama rakiplerin kalitesi arttığında da arka arkaya yenilgiler geldi. Gençlerbirliği, Denizlispor ve Adana Demirspor bu deplasmandan 3 puanla döndüler.
- Teknik patron Sait Karafırtınalar; "İlk maçta elimizden geldiğince iyi oynayıp, iyi bir sonuç alarak avantaj elde etmek istiyoruz. Kupa, Galatasaray'ı elersek hedefimizde olabilir." açıklamasını yaptı.
Galatasaray
- Japonya ile Asya Kupası'nda olan Nagatomo ve idari kararla İstanbul'da bırakılan Muslera, Boluspor karşısında forma giymeyecek.
- Nagatomo'nun yerine Linnes, Muslera'nın yerine ise İsmail Çipe'nin oynaması bekleniyor.
- Keçiörengücü maçlarında forma şansı bulan Atalay Babacan, Celil Yüksel ve Yunus Akgün gibi gençleri, bir kez daha sahada görebiliriz.
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