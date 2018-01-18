Türkiye Kupası'nda son 16 turu tamamlandı

On binlerce kişinin katılım sağladığı ve nasıl bir sonuç alacağını merak ettiği AÖF final sınavı sonuçları için detaylar belli oldu. Sorular ve cevapların yayımlanmasının ardından AÖF sınav sonuçları için beklentiye giren öğrenciler, işaretledikleri sonuçların nasıl bir puan getireceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler