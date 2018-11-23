Son dakika: Türkiye Kupası’nda kura çekimi sona erdi! İşte eşleşmeler...
Ziraat Türkiye Kupası’nda çift maç eleme sistemiyle oynanacak 5. Tur’da kura çekimi tamamlandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda ilk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanşlar ise 18, 19 ve 20 Aralık 2018 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
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