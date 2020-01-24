Türkiye Kupası'nda kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Seri başı uygulaması olacak mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu Galatasaray - Çaykur Rizespor maçıyla tamamlanırken gözler kura çekimine çevrildi. Beşiktaş ve Başakşehir'in elendiği organizasyonda çeyrek final kuraları ne zaman saat kaçta çekilecek? Bunun dışında kurada seri başı uygulaması olacak mı? İşte kura çekimine ait tüm detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı... Dün oynanan maçlarla son 16 turu tamamlandı ve çeyrek final aşamasına geçildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları bugün saat 15:00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Spor Arena'da bu sayfadan an bean takip edebileceğiniz kura çekiminde seri başı uygulaması olacak.
Seri başı takımlar: Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Antalyaspor
Seri başı olmayan takımlar: Aytemiz Alanyaspor, Erzurumspor, DG Sivasspor, Kırklarelispor
Kupada çeyrek final ilk maçları 4, 5 ve 6 Şubat'ta; rövanş mücadeleleri ise 11, 12 ve 13 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk maçları 3, 4 veya 5 Mart'ta rövanşlar ise 21, 22 veya 23 Nisan'da yapılacak.
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