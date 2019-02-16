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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
16.02.2019 - 22:06, Son Güncelleme:

Türkiye Kupası'nda finalin adı: Anadolu Efes - Fenerbahçe!

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Türkiye Kupası'nda finalin adı: Anadolu Efes - Fenerbahçe!

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 yenerek finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Karşılaşmaya özellikle hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli'nin basketleriyle 3. dakikada 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Campbell'ın 3 sayılık basketiyle ilk sayılarına ulaşan Türk Telekom, Stimac-Gabriel ikilisinin de skora katkı vermesiyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve 5. dakikada skora denge getirdi: 7-7. Melih Mahmutoğlu'nun art arda sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren sarı-lacivertliler, periyodu 20-13 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili bir hücum performansı sergileyen Türk Telekom, Landesberg, Campbell ve Kaya Peker'in basketleriyle 14. dakikada 24-22'lik skorla öne geçti. Her iki takımın da dış atışlarla sonuca gittiği bu dakikalarda Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas, Türk Telekom ise Gabriel ile sayılar buldu ve 17. dakika, 31-31 berabere geçildi. Stimac ile boyalı alandan sayılar üreten başkent ekibi, savunmada Sloukas'ın 3 sayılık basketlerine engel olamayınca Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-33 üstün gitti.

Türk Telekom, 3. periyoda Landesberg, Fenerbahçe Beko ise Guduric'in basketleriyle başladı. Guduric, Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile hücumda etkili olan sarı-lacivertli ekip, 26. dakikada farkı çift hanelere (47-37) taşıdı. Landesberg'in sayılarıyla farkı tekrar azaltan Türk Telekom, Redding'in basketiyle 28. dakikada skoru 52-48'e getirdi. Çeyrek, 55-48 Fenerbahçe Beko lehine sonuçlandı.
Final periyoduna iyi giren Türk Telekom, özellikle Metin Türen'in 3 sayılık basketleriyle 32. dakikada skora yeniden denge getirdi: 58-58.

Kalinic'in basketiyle hücumdaki sıkıntısını sonlandıran Fenerbahçe Beko, Lauvergne'nin de katkısıyla 35. dakikaya 5 sayı farkla (65-60) üstün girdi. Yaklaşık 1,5 dakika süresince takımlar sayı bulamazken, Stimac ile boyalı alandan basket-faul çıkaran Türk Telekom, son 3 dakikaya girilirken skoru 65-63'e getirdi. Kalan sürede Sloukas ile hücumlarını şekillendiren Fenerbahçe Beko, yine bu oyuncunun 3 sayılık basketiyle bitime 11 saniye kala farkı 6 sayıya (71-65) çıkardı ve karşılaşmadan da 73-65 galip ayrıldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Fenerbahçe Beko: Melli 6, Kalinic 9, Guduric 5, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 16, Sloukas 18, Lauvergne 9

Türk Telekom: Landesberg 18, Redding 6, Gabriel 7, Campbell 6, Stimac 13, Metin Türen 8, Yunus Emre Sonsırma 3, Kaya Peker 4, Polat Kaya, Can Akın, Nusret Yıldırım

1. Periyot: 20-13

Devre: 36-33

3. Periyot: 55-48

Beş faulle çıkan: 36.53 Campbell (Türk Telekom)

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