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GeriFutbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 21:22,Son Güncelleme:/

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

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Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

4 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

5 Şubat Çarşamba:

14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

6 Şubat Perşembe:

20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)

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Türkiye Kupasında çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

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