Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
4 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)
5 Şubat Çarşamba:
14.30 GMG Kırklarelispor-Fenerbahçe (Kırklareli Atatürk)
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
6 Şubat Perşembe:
20.30 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
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