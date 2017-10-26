Türkiye Kupası'nda 4. tur tamamlandı

Kupanın 4. turunda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Yeni Altındağ Belediyespor-Bursaspor: 0-0 (2-4 penaltılarla)
Yeşil Bursa-Kayserispor: 1-2
Konya Anadolu Selçukspor-Boluspor: 0-1
Akın Çorap Giresunspor-Menemen Belediyespor: 2-1
Grandmedical Manisaspor-Hatayspor: 1-0
Kardemir Karabükspor-Keçiörengücü: 3-1
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda üç gün oynanan müsabakalar sonucunda rakiplerine üstünlük sağlayan Adana Demirspor, Antalyaspor, Kars 36 Spor, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Adanaspor, Kahramanmaraşspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Batman Petrolspor, Eyüpspor, İstanbulspor, Orhangazi Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Sivas Belediyespor, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Ankara Demirspor, Bucaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Osmanlıspor, Bursaspor, Kayserispor, Boluspor, Akın Çorap Giresunspor, Grandmedical Manisaspor ve Kardemir Karabükspor, 5. tura yükseldi.
Kupada 5. tur müsabakaları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak. İlk maçlar 28-29-30 Kasım'da, ikinci maçlar ise 12-13-14 Aralık'ta yapılacak.