Türkiye Kupası yarı final maçlarının tarihleri belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarı final rövanş maçları 18-19 Nisan'da oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası finali ise 9 Mayıs Çarşamba günü Yeni Diyarbakır Stadı'nda yapılacak.
Kupada yarı final rövanş maçlarının programı şöyle:
18 Nisan Çarşamba:
20.30 Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor (Türk Telekom)
19 Nisan Perşembe:
20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
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