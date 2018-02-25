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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi
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Basketbol
25.02.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Türkiye Kupası şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi

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Final karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni 86-79'luk skorla deviren Yakın Doğu Üniversitesi kupanın sahibi oldu.

Basketbol PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nın finalinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 86-79 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götüren Yakın Doğu Üniversitesi, Mardin'de düzenlenen organizasyonda şampiyonluğa ulaşarak bu unvanını korumayı başardı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ilk kez final oynadığı PTT Kadınlar Türkiye Kupası'nda ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

- En çok Galatasaray ile Fenerbahçe kazandı

Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Galatasaray ile Fenerbahçe müzesine götürdü.

Galatasaray, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Kupayı en çok kaldıran takım unvanını Galatasaray ile paylaşan Fenerbahçe ise 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015 ve 2016'da mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli takım, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

- Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle:

Sezon Şehir Şampiyon Finalist Sonuç
1992-1993 Kütahya GALATASARAY İstanbul Üniversitesi 74-51
1993-1994 Eskişehir GALATASARAY BRİSA Spor 75-62
1994-1995 Zonguldak GALATASARAY Fenerbahçe 74-50
1995-1996 Samsun GALATASARAY BRİSA Spor 109-72
1996-1997 Bolu GALATASARAY Beşiktaş 98-57
1997-1998 Kuşadası GALATASARAY Urla Gençlik 76-63
1998-1999 Balıkesir FENERBAHÇE Galatasaray 72-53
1999-2000 Alanya FENERBAHÇE Galatasaray 63-57
2000-2001 İstanbul FENERBAHÇE Galatasaray 57-53
2001-2002 Edirne BOTAŞ Beşiktaş 89-68
2002-2003 Çanakkale BOTAŞ Erdemirspor 75-69
2003-2004 Bursa FENERBAHÇE Erdemirspor 58-46
2004-2005 Diyarbakır FENERBAHÇE Beşiktaş 73-71
2005-2006 Kayseri FENERBAHÇE Migrosspor 70-68
2006-2007 İzmir FENERBAHÇE Beşiktaş 90-63
2007-2008 Adana FENERBAHÇE BOTAŞ 62-51
2008-2009 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 63-60
2009-2010 Bandırma GALATASARAY Fenerbahçe 57-55
2010-2011 Gaziantep GALATASARAY Tarsus Belediyespor 68-53
2011-2012 Hatay GALATASARAY Fenerbahçe 76-72
2012-2013 Antalya GALATASARAY Fenerbahçe 74-72
2013-2014 Ankara GALATASARAY Fenerbahçe 76-70
2014-2015 Mersin FENERBAHÇE Adana ASKİ 81-67
2015-2016 Kayseri FENERBAHÇE Galatasaray 69-61
2016-2017 İzmir YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Abdullah Gül Üniversitesi 77-61
2017-2018 Mardin YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Hatay Büyükşehir Belediyespor 86-79

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