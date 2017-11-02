Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? Eşleşmeler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da yer aldığı takımların kuraları tamamlandı. Fenerbahçe evinde Adana Demirspor ile Galatasaray evinde Sivas Belediyespor ile, Beşiktaş evinde Manisaspor ile karşılaşacak. İlk maçlar 28, 29 ve 30 Kasım tarihlerine oynanacak. Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.
İŞTE TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
Osmanlıspor - Evkur Yeni Malatyaspor
Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Ankara Demirspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Galatasaray - Sivas Belediye Spor
Kahramanmaraş - Medipol Başakşehir
Demir Grup Sivasspor - Bucaspor
Beşiktaş - Manisaspor
Kayserispor - Eyüpspor
Kars 36 Spor - Gençlerbirliği
B.Ş.B Erzurumspor - Trabzonspor
Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor
Kardemir Karabükspor - İstanbulspor
Batman Petrol Spor - Atiker Konyaspor
Kasımpaşa - Boluspor
Adanaspor - Bursaspor
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR