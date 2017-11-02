Türkiye Kupası kura çekilişi ile bir sonraki turun eşleşmeleri belirlenecek. Bu aşamaya kadar gelen toplam 32 takımın eşleşeceği Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Her takımdan bir temsilcinin katılım sağlayacağı çekiliş, canlı yayınla ekranlarda olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura çekimi canlı yayınla A Spor'da ekrana gelecek.
Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.