Türkiye Kupası kura çekimi bugün saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşecek. Dün akşam oynanan Galatasaray Boluspor karşılaşması ile birlikte son bileti alan ekip Galatasaray oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar
Türkiye Kupası'nda son 16 turunun sonrasında bugün yapılacak kura çekimi ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek takımlar belli olacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi Orhan Saka Konferans salonunda gerçekleşecek. Saat 14:00'da başlayacak olan kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Çeyrek finale kalan ekipler; Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray
Seri başı olan takımlar
Kura çekiminde seri başı olacak takımlar, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa oldu.
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