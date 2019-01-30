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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Spor Arena
30.01.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Türkiye Kupası kura çekimi bugün saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Türkiye Kupası kura çekimi bugün saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye Kupası kura çekimi bugün gerçekleşecek. Dün akşam oynanan Galatasaray Boluspor karşılaşması ile birlikte son bileti alan ekip Galatasaray oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi bugün saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar

Türkiye Kupası'nda son 16 turunun sonrasında bugün yapılacak kura çekimi ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek takımlar belli olacak.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak olan kura çekimi Orhan Saka Konferans salonunda gerçekleşecek. Saat 14:00'da başlayacak olan kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çeyrek finale kalan ekipler; Akhisarspor, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatay, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray

Seri başı olan takımlar
Kura çekiminde seri başı olacak takımlar, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Kasımpaşa oldu.

 

 

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