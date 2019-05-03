Türkiye Kupası finali ne zaman? Maç tarihi değişti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihinin değiştiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı tarihe yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Türkiye Kupası finali ne zaman?
TFF, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayın planlarındaki değişiklik nedeniyle 16 Mayıs Perşembe gününden 15 Mayıs Çarşamba gününe alındığı duyurdu. TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, yayın planlarında yapılan değişiklik nedeniyle final maçının 1 gün önceye alındığı duyuruldu. İşte, detaylar...
Açıklamaya göre, Galatasaray ile Akhisarspor arasında 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçı Sivas'ta Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
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