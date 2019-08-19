Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi.
35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3’üncü Lig’e yükselen 9 takımın katılacağı birinci eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2’nci eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yayın programının belirlenmesinin ardından da müsabakaların gün ve saatlerinin ilan edileceği belirtildi.
DÜŞMEZ: TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAYAN BİR ORGANİZASYON DÜZENLİYORUZ
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez yaptığı değerlendirmede, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası’nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye’yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Uzun maraton öncesinde TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim. Kupaya değerli katkılarda bulunan sponsorumuz Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu’na teşekkür ediyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:
Maltepespor - Hendekspor
1877 Alemdağ Spor - Modafen
Belediye Derince Spor - Edirnespor
Yalova Kadıköy - Bigaspor
Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor
Somaspor - Akşehir Spor
TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor
Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor
İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor
Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor
Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor
Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor
Kilis Belediyespor - Dersimspor
Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor
Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor
Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor
Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor
Kars 36 Spor - Hoçvanspor
1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor
Görelespor - Merzifonspor
Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor
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