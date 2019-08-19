Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
GeriFutbol Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
19.08.2019 - 18:17, Son Güncelleme:

Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belirlendi.

35 Amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3’üncü Lig’e yükselen 9 takımın katılacağı birinci eleme turu müsabakaları, 28-29 Ağustos tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre, küçük numarayı çeken takımların sahasında oynanacak. Müsabakalar sonucu rakiplerini eleyen 22 takım, 2’nci eleme turu müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yayın programının belirlenmesinin ardından da müsabakaların gün ve saatlerinin ilan edileceği belirtildi.

DÜŞMEZ: TÜRKİYE’Yİ KUCAKLAYAN BİR ORGANİZASYON DÜZENLİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez yaptığı değerlendirmede, profesyonel ve amatör liglerden katılımın olmasının Ziraat Türkiye Kupası’nı çok özel kıldığını belirterek, "Türkiye’yi kucaklayan bir organizasyon düzenliyoruz. Ülkemizin her köşesinde kupanın heyecanı yaşanacak. Bu kupa amatör ve alt liglerdeki takımlarımız için yeni fırsatlar sunacak. Uzun maraton öncesinde TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. Sonunda hak edenin kazandığı centilmence maçlar izleyelim. Kupaya değerli katkılarda bulunan sponsorumuz Ziraat Bankası ile yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu’na teşekkür ediyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri şu şekilde:

Maltepespor - Hendekspor

1877 Alemdağ Spor - Modafen

Belediye Derince Spor - Edirnespor

Yalova Kadıköy - Bigaspor

Bursa YIldırım Spor - Bozüyük Vitraspor

Somaspor - Akşehir Spor

TKİ Tavşanlı Linyitspor - Isparta 32 Spor

Karaman Belediye Spor - Bucak Belediye Oğuzhan Spor

İçel İdmanyurdu Spor - Kepez Belediyespor

Çubukspor - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor

Yozgatspor 1959 - 68 Aksaray Belediye Spor

Malatya Yeşilyurt Belediyespor - 12 Bingöl Spor

Kilis Belediyespor - Dersimspor

Mardin Büyükşlehir Başak Spor - Kahta 02 Spor

Muş Menderesspor - Bitlis Özgüzelderespor

Yüksekova Belediyespor - Siirt İl Özel İdare Spor

Ağrı 1970 Spor - Iğdıresspor

Kars 36 Spor - Hoçvanspor

1954 Kelkit Belediye Spor - Çarşambaspor

Görelespor - Merzifonspor

Kastamonu Özel İdare Köy Hizmetleri - Bartınspor

1074 Çankırıspor - Boyabat 1868 Spor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye Kupası Birinci Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
Son dakika: Alper Potuk sözleşmesinde indirime gitti
FIFA Puskas Ödülü adayları belli oldu
Hakan Ünsal'dan futbolculara 'hakem olun' çağrısı