Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bu hafta gerçekleşecek. Toplam 32 takımın yer alacağı kura çekiminde takımlar, çift maç eleme usulüyle mücadele edecek. Peki, Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, kurayla ilgili detaylı bilgiler
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, 2 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Kura törenine TFF yetkilileri ile kulüp temsilcileri katılacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın bu turunda, 4. turdan gelen 27 takımın yanı sıra 2016-2017 Sezonu ZTK Şampiyonu Atiker Konyaspor ile geçen sezon sonunda Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan Beşiktaş A.Ş., Medipol Başakşehir, Fenerbahçe A.Ş. ve Galatasaray A.Ş. olmak üzere toplam 32 takım mücadele edecek. Müsabakalar çift maç eleme usulüne göre oynanacak.