NBA liginde en çok uluslararası oyuncuya sahip olma liderliğini 11 NBA oyuncusu ile Kanada korurken, Fransa 10 NBA oyuncusu ile ikinci sırada yerini alıyor.

Fransa’yı 8 oyuncu ile Avusturalya, 7 oyuncuyla İspanya takip ediyor. Türkiye, Brezilya, Almanya, Hırvatistan ve Sırbistan ise 5 oyuncusuyla listede yerini alıyor.

Toronto Raptors ve Utah Jazz bu yıl kadrolarında 8 uluslararası oyuncusuyla en fazla uluslararası oyuncuya sahip takım unvanını elinde tutuyor. Boston Celtics, Philadelphia 76ers ve San Antonio Spurs’un kadrosunda altı uluslararası oyuncu yer alıyor. Dallas Mavericks, Denver Nuggets, New York Knicks ve Orlando Magic’in 5 uluslararası oyuncusu bulunuyor.

Türkiye’den 5 oyuncu NBA’de

Bu sezon NBA kadrolarında 5 Türk oyuncu yer alıyor. 2017-18 sezonunda Furkan Korkmaz Philadelphia 76ers, Cedi Osman Cleveland Cavaliers, Ömer Aşık New Orleans Pelicans, Ersan İlyasova Atlanta Hawks ve Enes Kanter ise New York Knicks formasıyla ter dökecek.

Birçok uluslararası oyuncu, açılış haftasında NBA'de ilk defa sahne alacak, bu oyuncular arasında:

Lauri Markkanen (Finlandiya; 2014 ve 2015 Basketball Without Border), 2017 NBA Draft’ında yedinci sıradan seçilen Markkanen, Chicago Bulls’un 20 Ekim Cuma günü TSİ 02:30’da NBA LEAGUE PASS’te yayınlanacak Raptors karşılaşmasında NBA başlangıcını yapacak.

Milos Teodosic (Sırbistan) 2016-17 NBA.com tarafından hazırlanan GM anketinde NBA’de en iyi uluslararası oyuncu seçildi. Teodosic, LA Clippers’ın 20 Ekim TSİ 05:30’da TNT’de yayınlanacak Los Angeles Lakers karşılaşmasında NBA başlangıcını yapacak.

Frank Ntilikina (Fransa; 2015 ve 2016 Basketball without Borders), 2017 NBA Draft’ında sekizinci sıradan seçilen Ntilikina, Knicks’in 20 Ekim Cuma günü TSİ 03:00’da Thunder karşılaşmasında NBA başlangıcını yapacak, maç TNT’de yayınlanacak.

Zhou Qi (Çin), 2016 NBA Draft’ında 43. sıradan seçilen ve Rockets’ın 18 Ekim Çarşamba günü TSİ 05:30’da TNT’de Warriors ile karşılaşacağı maçta sahne alacak.

Ben Simmons (Avustralya), (2016 NBA Draftı ilk sıra seçimi), 76ers’in 19 Ekim Perşembe günü TSİ 02:00’da ESPN’de yayınlanacak Washington Wizards karşılaşması ile NBA başlangıcı yapacak,

NBA’in 72.sezonu Kia NBA Tip-Off 2017 programıyla TNT kanalında iki ayrı maç ile başlıyor. Açılış maçında Cleveland Cavaliers TSİ 03:00’da Boston Celtics’i ağırlayacak. İkinci maçta, Houston Rockets TSİ 05:30’da son NBA Şampiyonu Golden State Warriors’a konuk olacak.