Türkiye Kempo Milli Takımı'ndan Mehmetçiğe asker selamı
İKF Kempo Federasyonu ve Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, bay ve bayan Kempo Avrupa Şampiyonası 21 Ekim - 27 Ekim 2019 tarihleri arasında Portekiz Lizbon şehrinde devam ediyor.
Kempo Savunma Sanatları Federasyon Başkanı Halis Avşar, "Kempo Türk Milli Takımımız şu ana kadar farklı stillerde 1 Altın, 3 gümüş , 10 bronz toplamda 14 madalya alarak sıralamada dünya 9 gözükmekte. 7 gününde finallerde daha çok madalya alarak ve ülke sıralamasında daha önde olacağız" dedi.
Avrupa Şampiyonası'nda mindere çıkan sporcular Mehmetçiklere asker selamı gönderdi.
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