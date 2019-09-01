Türkiye Japonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de tüm hızıyla devam ediyor. Organizasyonun ikinci gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Çekya ile ABD karşı karşıya gelecek. Basketbolseverler ise bu müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. Peki, Türkiye Japonya basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak. İşte, sporseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Japonya basketbol maçına ilişkin tüm ayrıntılar...
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'ndaki ilk maçına bugün çıkacak. Milli takım, Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki ilk maçta TSİ 11.30'da Japonya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.
Milliler, kazanarak gruptan çıkma adına ilk adımı atmaya çalışacak. E Grubu'nda ayrıca TSİ 15.30'da Çekya-ABD karşılaşması oynanacak.
E Grubu'ndaki ikinci maçında 3 Eylül Salı günü TSİ 15.30 ABD ile karşılaşacak Türkiye, 5 Eylül Perşembe günü TSİ 11.30'da Çekya ile grubun son karşılaşmasını yapacak.
MİLLİ TAKIM'IN KADROSU
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 12 kişilik kadrosuna şu oyuncular bulunuyor:
Buğrahan Tuncer, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.
POTADA 989'UNCU MAÇ HEYECANI
2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasını oynayacak.
Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.
DÜNYA KUPASI'NDA 33 MAÇ
Türkiye, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda toplam 33 maç yaptı. A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.
ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.
İLK RESMİ MAÇ BERLİN OLİMPİYTLARI'NDA
A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.
Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.
Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.
EN FARKLI SKORLAR
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.
JAPONYA İLE İLK RESMİ MAÇ
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
Türkiye, rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.
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