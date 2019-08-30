Türkiye Japonya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Japonya basket maçı ile 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası'nda ilk mücadelesine çıkacak. E Grubu'nda mücadele eden A Milli Basketbol Takımımız, galibiyet için sahada olacak. Peki, Türkiye Japonya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Türkiye Japonya basket maçı hakkında bazı bilgiler
Türkiye Japonya basket maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverlerin ekran başına geçeceği Türkiye Japonya basket maçı, A Milli Basketbol Takımımızın final yolundaki ilk mücadelesi olacak. Peki, Türkiye Japonya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o maç hakkında bazı bilgiler
TÜRKİYE JAPONYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Japonya arasında Shangai Oriental Sports Center'da oynanacak olan mücadele, 1 Eylül Pazar günü saat 11.30'da NTV'den canlı olarak yayınlanacak.
Mücadelelerin ilk etabı 31 Ağustos-6 Eylül , ikinci etabı ise 7-10 Eylül arasında oynanacak. Çeyrek final mücadeleleri 11-12 Eylül, yarı final 13 Eylül, sıralama mücadeleleri 14 Eylül, final mücadelesi ise 14 Eylül 2019'da oynanacak.
2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda başarı kovalayacak Türkiye, bu büyük organizasyonda 5. kez mücadele edecek.
Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez 2002'de katılan Türkiye, sonraki 3 turnuvada da yer almayı başardı. Milli takım, Çin'deki organizasyona da katılmaya hak kazanarak bunu üst üste beşinci kez gerçekleştirdi.
KADRO BELLİ OLDU
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
Hazırlıklarını Çin'de sürdüren milli takımda son olarak Berkan Durmaz kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada yer alacak milli takımın nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar, Semih Erden, Yiğit Arslan, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Scott Jordan Wilbekin.
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