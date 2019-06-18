Türkiye-İzlanda rövanş maçı ne zaman oynanacak?
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İzlanda ile karşı karşıya gelen Türkiye, maçı 2-1'lik mağlubiyet ile bitirdi. Maçın ardından gözler şimdi de Türkiye'nin İzlanda ile yapacağı rövanş maçına çevrildi. Heyecanlı anların yaşanacağı maçı izlemek isteyen sporseverler, konuya dair araştırma yaparak, 'Türkiye-İzlanda rövanş maçı ne zaman oynanacak?' sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, milli maçla ilgili detaylar.
A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran tarihinde İzlanda ile karşılaşarak mağlup oldu. Liderlik koltuğuna ortak olan Türkiye, rövanş maçında İzlanda'ya karşı mücadele edecek . Şimdiden maç için geri sayım devam ederken, Türkiye-İzlanda maçının bilgileri merak konusu oldu. İşte, Türkiye-İzlanda ikinci karşılaşması ile ilgili merak edilenler.
Türkiye'nin İzlanda maçının rövanşı 14 Kasım 2019’da oynanacak. Fakat bu karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stat henüz netleşmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.
4 HAFTA GERİDE KALDI
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) elemelerinin dördüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.
H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Ay-yıldızlıların tek golünü, 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.
Grubun diğer maçlarında ise Fransa, konuk olduğu Andorra'yı Kylian Mabappe, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin ve Kurt Zouma'nin golleriyle 4-0 mağlup ederken, Arnavutluk ise konuk ettiği Moldova'yı Akhisarspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ve Ylber Ramadani'nin golleriyle 2-0 yenerek 3 puan aldı.
Öne çıkan maçlarda, C Grubu'nda Almanya, 10. ve 37. dakikalarda Marco Reus, 17. ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 20. dakikada Leon Goretzka, 26. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 79. dakikada Timo Werner ve 88. dakikada Leroy Sane'nin ağları sarsmasıyla konuk ettiği Estonya'yı 8-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.
J Grubu'nda ise İtalya, geriye düştüğü maçta ağırladığı Bosna Hersek'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Lorenzo Insigne ve 86. dakikada Marco Verratti kaydederken, konuk ekibin tek golünü 32. dakika Edin Dzeko attı.
Sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Almanya - Estonya: 8-0
Belarus - Kuzey İrlanda: 0-1
E Grubu:
Azerbaycan - Slovakya: 1-5
Macaristan - Galler: 1-0
H Grubu:
Andorra - Fransa: 0-4
İzlanda - Türkiye: 2-1
Arnavutluk - Moldova: 2-0
I Grubu:
Kazakistan - San Marino: 4-0
Belçika - İskoçya: 3-0
Rusya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 1-0
J Grubu:
İtalya - Bosna Hersek: 2-1
Yunanistan - Ermenistan: 2-3
Lihtenştayn - Finlandiya: 0-2
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