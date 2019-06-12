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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.06.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Türkiye İzlanda rövanş maçı ne zaman?

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Türkiye İzlanda rövanş maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya 2-1 yenilerek grubundaki ilk mağlubiyetini aldı. Gözler şimdi Türkiye'de yapılacak rövanş mücadelesinin tarihinde. Peki, Türkiye İzlanda rövanş maçı ne zaman?

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Futbolseverler şimdi, iki takım arasındaki maçın rövanşının ne zaman yapılacağını merak ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Türkiye'nin İzlanda maçının rövanşı 14 Kasım 2019’da oynanacak. Fakat bu karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stat henüz netleşmedi. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer vereceğiz.

EURO 2020 ELEMELERİ'NDE 4 HAFTA GERİDE KALDI

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) elemelerinin dördüncü haftası, C, E, H, I ve J gruplarında oynanan 13 maçla sona erdi.

H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, Laugardalsvöllur Stadı'nda konuk olduğu İzlanda'ya 21. ve 32. dakikalarda Ragnar Sigurdsson'un golleriyle 2-1 mağlup olarak gruptaki ilk yenilgisini aldı. Ay-yıldızlıların tek golünü, 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti.

Grubun diğer maçlarında ise Fransa, konuk olduğu Andorra'yı Kylian Mabappe, Wissam Ben Yedder, Florian Thauvin ve Kurt Zouma'nin golleriyle 4-0 mağlup ederken, Arnavutluk ise konuk ettiği Moldova'yı Akhisarspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi ve Ylber Ramadani'nin golleriyle 2-0 yenerek 3 puan aldı.

Öne çıkan maçlarda, C Grubu'nda Almanya, 10. ve 37. dakikalarda Marco Reus, 17. ve 62. dakikalarda Serge Gnabry, 20. dakikada Leon Goretzka, 26. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan, 79. dakikada Timo Werner ve 88. dakikada Leroy Sane'nin ağları sarsmasıyla konuk ettiği Estonya'yı 8-0 mağlup ederek günün en farklı galibiyetini elde etti.

J Grubu'nda ise İtalya, geriye düştüğü maçta ağırladığı Bosna Hersek'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Lorenzo Insigne ve 86. dakikada Marco Verratti kaydederken, konuk ekibin tek golünü 32. dakika Edin Dzeko attı.

Sonuçlar şöyle:

C Grubu:

Almanya - Estonya: 8-0

Belarus - Kuzey İrlanda: 0-1

E Grubu:

Azerbaycan - Slovakya: 1-5

Macaristan - Galler: 1-0

H Grubu:

Andorra - Fransa: 0-4

İzlanda - Türkiye: 2-1

Arnavutluk - Moldova: 2-0

I Grubu:

Kazakistan - San Marino: 4-0

Belçika - İskoçya: 3-0

Rusya - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi: 1-0

J Grubu:

İtalya - Bosna Hersek: 2-1

Yunanistan - Ermenistan: 2-3

Lihtenştayn - Finlandiya: 0-2

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