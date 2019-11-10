Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde İstanbul'da İzlanda, deplasmanda da Andorra ile yapacağı H Grubu'ndaki son iki maçın hazırlıklarına İstanbul'da başlıyor. Futbolseverler özellikle İzlanda ile yapılacak maça odaklandı. Peki, Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman?
Futbolda milli mesai başlıyor. A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleye kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. İşte, Türkiye İzlanda milli maçı hakkında tüm ayrıntılar...
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-İzlanda karşılaşması, 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Milliler, Andorra ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için 15 Kasım Cuma günü İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek ve buradan Andorra'ya geçecek. Andorra ile Türkiye arasındaki mücadele Andorra La Vella'daki Ulusal Stadyum'da TSİ 22.45'te oynanacak.
H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
ADAY KADRO BELLİ OLDU
Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği A Milli Takım aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleci: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Muhammed Kabak (Schalke 04), Yıldırım Mert Çetin (Roma), Cengiz Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
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