Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye İzlanda milli maçı ile bu akşam A Milli Takımımız önem seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Beraberlik alınması halinde EURO 2020'ye gidiş biletini garantileyecek olan millilerimiz, galibiyet alması halinde grup liderliğini koruyacak. Spor severler karşılaşamanın canlı yayın bilgilerini ve mücadelenin hangi kanaldan canlı yayınlanacağını merak ediyorlar. Peki Türkiye-İzlanda milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Türkiye 577. maçına çıkıyor. A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile bu akşam oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 577. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 576 müsabakada 220 galibiyet aldı, 222 kez yenildi
TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz.
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile bu akşam sahasında yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 577. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 134 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 576 karşılaşmanın 495'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Türkiye İzlanda milli maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak
2019'daki 11. maç
Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşılaşması ile 2019 yılındaki 11'inci maçına çıkacak. Milliler, bu yıl oynadığı 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı.
A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 20 gol attı, kalesinde yalnızca 4 gol gördü. Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0'la geçti.
Milli takım, Konya'da oynadığı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında ise son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 yendi. Gruptaki dördüncü karşılaşmasında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 kaybeden milliler, beşinci maçında sahasında Andorra'yı 1-0, altıncı müsabakasında deplasmanda Moldova'yı 4-0, yedinci mücadelesinde de evinde Arnavutluk'u 1-0 yendi. Mili takım, sekizinci maçında ise deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı.
Futbolda Türkiye-İzlanda rekabeti
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bu akşamki rakibi İzlanda ile daha önce yaptığı 12 maçtan 2'sini kazandı, 8'inde yenildi ve 2'sinde berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, İzlanda karşısındaki iki galibiyetini de Türkiye'deki maçlarda elde etti
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda bu akşam İstanbul'da karşılaşacağı İzlanda ile 13. randevuya çıkacak. Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.
Yedisi İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.
İlk randevu 1980'de
İlk olarak 24 Eylül 1980'de, 1982 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzmir'de karşı karşıya gelen iki ülke A milli takımlarının maçını İzlanda 3-1 kazandı. Bu karşılaşmada millilerin tek golünü, Fatih Terim penaltıdan attı. Bu maçın rövanşını da 2-0 kaybeden ay-yıldızlılar, 1988'de, 1990 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakibiyle 1-1 berabere kalıp rövanşı da 2-1 kaybetti.
İki ülke A milli takımları daha sonra 1991 yılında özel bir maçta karşı karşıya geldi. Maçı İzlanda 5-1 kazandı. İzlanda ve Türkiye 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde eşleşti. 1994 yılında oynanan ilk maçı 5-0 kazanan milliler, rövanşta ise golsüz berabere kaldı.
Son dakika golüyle EURO 2016'ya
İki ülke milli takımları, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de aynı grupta yer aldı. Ay-yıldızlı ekip, Reykjavik'te 9 Eylül 2014'te rakibine 3-0 yenilerek grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı. Milliler, 13 Ekim 2015'te, gruptaki son maçında Konya'da ağırladığı rakibini son dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan attığı golle 1-0 yenerek en iyi grup üçüncüsü olarak final biletini aldı.
İki galibiyet de Türkiye'de
A Milli Takım, İzlanda karşısında, Türkiye'de oynadığı 5 maçın 2'sini kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. İstanbul'da oynadığı 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0, 2015'te de Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise 1-0 mağlup etti.
Cenk Tosun kadrodan çıkartıldı
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.
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