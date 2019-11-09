Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye İzlanda maçı için heyecanlı bekleyiş sürerken geçtiğimiz gün aday kadroda açıklandı. Milli maç öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ederken, milli maçın hangi stadda oynanacağı da bir diğer merak konusu. Peki Türkiye İzlanda milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda önem seviyesi yüksek bir mücadeleye çıkacak. Türkiye İzlanda milli maçından alınacak 1 puan bile gruptan çıkmamızı garantileyecek bir sonuç olacak.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'da Türkiye 9. maçında İzlanda ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş ve öğrencileri 19 puanla lider bulunduğu grubu zirvede tamamlamak için İzlanda'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. A Milli Takım gruptaki tek mağlubiyeti İzlanda deplasmanında almıştı.
Türkiye - İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
14 Kasım Perşembe günü İstanbul Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 14 Kasım'da İzlanda ve 17 Kasım'da Andorra ile karşılaşacak A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş tarafından milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
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