Türkiye - İzlanda maçına İngiliz hakem
A Milli Futbol Takımımızın 14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynayacağı İzlanda karşılaşmasını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin sahasında İzlanda ile karşılaşacağı maçı İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
Milli Takımımızın lejyonerlerini izliyoruz...
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