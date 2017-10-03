Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Son maçında Hırvatistan'ı yenen Türkiye gruptan çıkabilmek adına çok önemli bir galibiyete imza attı ve gruptaki durum iyice karışık bir hale geldi. 2018 (Rusya) Dünya Kupası I grubundan karşı karşıya gelecek olan Türkiye İzlanda maçının ne zaman oynanacağı şimdiden merakla aranıyor. Peki Türkiye-İzlanda maçı ne zaman saat kaçta ?

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Sabri Sarıoğlu ve Mevlüt Erdinç de uzun bir aranın ardından milli takım aday kadrosuna davet edildi. Sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan ve başarılı performansıyla dikkati çeken Sabri, 6 yıl sonra milli takım aday kadrosuna çağrıldı. Tecrübeli oyuncu, son olarak 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için 11-15 Kasım 2011'de Hırvatistan ile oynanan play-off maçlarında kadroda yer almıştı. Medipol Başakşehir'de forma giyen Mevlüt Erdinç ise 30 Eylül 2016'da açıklanan aday kadroda bulunmuştu.

Milli takımda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanan karşılaşmaların kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı ile Cenk Gönen, bu sefer aday kadroya dahil edilmedi. Volkan Şen ise iki maç aradan sonra aday kadroya alındı.

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Türkiye - İzlanda maçı 6 Ekim Cuma günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. İzlanda'yı konuk edeceğimiz maç 21.45'te TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

TÜRKİYE FUTBOL MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Harun Tekin (Bursaspor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mevlüt Erdinç (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Sabri Sarıoğlu (Göztepe), Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Ömer Toprak, Nuri Şahin (Borussia Dortmund), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz (Trabzonspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Arda Turan (Barcelona), Enes Ünal (Villarreal)

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Millilerimizin grupta kalan son iki maçı kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkması garanti. Grubun son maçı olan Ukrayna -Hırvatistan maçının da berabere bitmesi durumunda Millilerimiz 2018 Dünya Kupasına lider olarak gidecek.

İşte I Grubunda kalan maçlar:

Türkiye: İzlanda, Finlandiya

Hırvatistan: Finlandiya, Ukrayna

İzlanda: Türkiye, Kosova

Ukrayna: Kosova, Hırvatistan