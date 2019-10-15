Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye İzlanda maçı için nefesler tutuldu. 14 Ekim tarihinde Fransa'yla karşı karşıya gelen ve 1-1 berabere kalarak büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, bir sonraki mücadelesini İzlanda ile verecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden A Milli Takımımız, H Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Fransa ile karşı karşıya geldi. Berabere biten karşılaşma ardından gözler Türkiye İzlanda maçına çevrildi. Türkiye sıradaki maçında İzlanda ile beraberlik elde etmesi halinde, son maçını yapacağı Andorra’ya karşı kaybetse dahi ikinci olarak 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde yer bulacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye, 14 Kasım Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda'yı ağırlayacak, zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
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