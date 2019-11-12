Milli maç bilgileri belli oldu: Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye İzlanda maçıyla ilgili bilgiler günler öncesinden merak konusu oldu. Milli takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre maçı Anthony Taylor yönetecek. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
EURO 2020 mücadelesinin en çok merak edilen karşılaşması Türkiye- İzlanda maçı için geri sayım devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda’yı ağırlayacak. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte, Türkiye İzlanda karşılaşmasıyla ilgili detaylı bilgi
Türkiye- İzlanda maçı tüm futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. H Grubu'nda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 19 puan toplayan A Milli Takım, averajla Fransa'nın önünde lider durumda bulunuyor. Milliler, İzlanda maçında beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.
14 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek olan Türkiye- İzlanda mücadelesi TRT 1'den canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.
A Milli Takım kadrosu...
Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Mert Çetin (Roma), Umut Meraş (Le Havre), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Yusuf Yazıcı (Lille), Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Bayram (Galatasaray)
Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)
İzlanda Milli Takım kadrosu
KALECİ: Hannes Halldorsson (Valur), Runar Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (AEL Larissa)
DEFANS: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur), Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskva), Ari Freyr Skulason (Oostende), Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)
ORTA SAHA: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Midtjylland), Arnor Ingvi Traustason (Malmö), Birkir Bjarnason (Al-Arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskva), Gylfi Sigurdsson (Everton)
FORVET: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbeinn Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)
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