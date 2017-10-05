2018 FIFA Dünya Dünya Kupası I Grubu Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımız ile İzlanda karşı karşıya gelecek. Müthiş mücadelede Türkiye sahaya kazanmak için çıkacak. Karşılaşma öncesinde maçın canlı yayın bilgileri merak ediliyordu. Maçın canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki, Türkiye İzlanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

6 Ekim Cuma günü 21.45’te karşılaşacak. Türkiye İzlanda karşılaşması TV 8’de canlı olarak yayınlanacak.

MAÇA POLONYALI HAKEM

Yeni Eskişehir Stadında oynanacak maçı Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmesi için grubu 1'inci sırada tamamlamak zorunda. İkincilikte ise, play-off oynaması yüksek ihtimal. A Milli Takımın play-off oynaması için gruplar arasındaki en kötü ikinci takım olmaması gerekiyor.

I Grubu'nda 14 puanla 3'üncü sırada bulunan Türkiye'nin son iki maçını da kazanması halinde grubu ilk iki sırada tamamlaması garanti. Grup liderliği için en kesin yol Ukrayna'nın Kosova deplasmanında puan kaybı yaşayıp son maçta Hırvatistan'ı yenmesinden geçiyor. Ukrayna'nın son iki maçını kazanması halinde ise liderlik için genel averaja bakılacak. Şuan için Türkiye genel averajda attığı gol sayısının 12 olması sebebi ile Ukrayna'nın üstünde yer alıyor. Ukrayna ise grupta 11 gol attı.

İKİ MAÇI KAZANIRSAK EN KÖTÜ PLAY-OFF OYNAYACAĞIZ

A Milli Takım kalan iki maçını kazanması halinde en kötü ihtimalle grubu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde edecek. Dünya Kupasına Avrupa'dan ev sahibi olan Rusya dışında 13 takım yer alacak. 13 takımın 9'u, grup aşamalarını lider olarak tamamlayan takımlar olacak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 9 takım ise topladıkları puanlara göre kendi aralarında sıralanacak. Bu 9 takım arasında en son sırada yer alan, yani 'en kötü ikinci' takım play-off oynayamayacak. Geri kalan 8 takım ise play-off oynama hakkı elde edecek. İki ayaklı play-off eşleşmelerini kazanan dört takım, Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanacak.