Türkiye İzlanda A Milli maçı hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İki takımın ilk 11'leri belli oldu

Türkiye İzlanda maçı için heyecan dorukta. Türkiye A Milli Takımımız bu akşam 2018 FIFA Dünya Kupası yolunda İzlanda karşısında zorlu virajdan geçmeye çalışacak. Dünya Kupası yolunda gruptan çıkmak isteyen Türkiye, bu akşam İzlanda karşısında galibiyet peşinde olacak. Karşılaşma öncesinde Milli Takımımızın ilk 11'i açıklandı. Dünya Kupası yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Teknik Direktör Lucescu son uyarılarını yaptı. Peki, Türkiye İzlanda Milli maçı hangi kanalda saat kaçta canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 9. maçı için karşı karşıya gelecek olan Türkiye ve İzlanda bu akşam Eskişehir'deki Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

İŞTE A MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ

Volkan, Kaan, Çağlar, Mehmet Topal, Caner, Emre Belözoğlu, Nuri, Oğuzhan, Arda, Cenk, Burak



İZLANDA 11'İ

Halldorsson, Saevarsson ,Sigurdsson ,Arnason ,Magnusson , Gudmudsson ,Sigurdsson ,Gunnarsson ,Bjarnason ,Finnbogason , Bördvasson

ESKİŞEHİR YENİ STADYUMU'NDA 35 BİN BAYRAK

A Millilerimizin İzlanda karşısında oynayacağı kritik maç öncesi karşılaşmanın yapılacağı 34 bin 930 seyirci kapasiteli Eskişehir Yeni Stadyumu'nda koltuklara Türk Bayrağı bırakıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TAM DESTEK

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah beyazlı futbolcularla birlikte Eskişehir Stadına geldi Milli Takımı desteklemek adına Özel uçakla Eskişehir'e gelen Beşiktaş kafilesinde Tolga, Talisca, Gökhan Gönül, Lens, Tolgay, Mustafa Pektemek, Necip ve Adriano yer alıyor.

LUCESCU'NUN 'İZLANDA' UYARISI...

DÜNYA Kupası yolunda kritik bir 90 dakikaya çıkacak olan Türkiye A Milli Takımında Teknik Direktör Lucescu son uyarılarını yaptı.

Romen teknik adam, oyuncularında İzlanda takımında en çok Gylfi Sigurdsson'a dikkat etmelerini istedi.



Bu futbolcuya sahada özel markaj uygulamayı planlayan Lucescu, Sigurdsson'a boş alan bırakılmamasını istedi. Emre Belözoğlu ve özellikle savunma hattını bu konuda uyardı. Sigurdsson, İzlanda Milli Takımı forması ile Dünya Kupası grup maçlarında 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.

BİLETLER 10 KATINA SATILDI

Türkiye A Milli Takımının İzlanda ile oynayacağı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maç günü biletler tükenirken, İstanbul'dan gelen hızlı tren ve otellerde full çekti. Maç biletleri karaborsaya düşerken 15 TL'den satışa çıkan kale arkası biletleri 10 katına 150 TL'ye satıldı

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'na doğrudan katılabilmesi için grubu 1'inci sırada tamamlamak zorunda. İkincilikte ise, play-off oynaması yüksek ihtimal. A Milli Takımın play-off oynaması için gruplar arasındaki en kötü ikinci takım olmaması gerekiyor.

I Grubu'nda 14 puanla 3'üncü sırada bulunan Türkiye'nin son iki maçını da kazanması halinde grubu ilk iki sırada tamamlaması garanti. Grup liderliği için en kesin yol Ukrayna'nın Kosova deplasmanında puan kaybı yaşayıp son maçta Hırvatistan'ı yenmesinden geçiyor. Ukrayna'nın son iki maçını kazanması halinde ise liderlik için genel averaja bakılacak. Şuan için Türkiye genel averajda attığı gol sayısının 12 olması sebebi ile Ukrayna'nın üstünde yer alıyor. Ukrayna ise grupta 11 gol attı.