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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
27.06.2019 - 10:17, Son Güncelleme:

Türkiye İtalya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye İtalya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda 8 maçla başlayacak. C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İtalya kadınlar basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ın Niş şehrinde son antrenmanını yaptı. Gözler şimdi maçın oynanacağı saatte. Öte yandan maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi de merak konusu oldu. İşte, Türkiye İtalya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçına ilişkin tüm detaylar...

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası başlıyor. Bu kapsamda 'Potanın Perileri' ilk grup maçında bu akşam İtalya’yla karşılaşacak. Cair Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.

C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)

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