Türkiye İtalya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası gruplarda 8 maçla başlayacak. C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İtalya kadınlar basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya ile karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, Sırbistan'ın Niş şehrinde son antrenmanını yaptı. Gözler şimdi maçın oynanacağı saatte. Öte yandan maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi de merak konusu oldu. İşte, Türkiye İtalya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçına ilişkin tüm detaylar...
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası başlıyor. Bu kapsamda 'Potanın Perileri' ilk grup maçında bu akşam İtalya’yla karşılaşacak. Cair Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 19.30'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik kadrosunu belirledi.
Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.
C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle