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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.11.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Türkiye İsveç milli maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Türkiye İsveç milli maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye'nin bu akşam İsveç'le yapacağı UEFA Uluslar B Ligi mücadelesiyle, iki ülke A milli futbol takımları 12. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Türkiye bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü. Spor severler karşılaşmanın hangi kanaldan canlı yayınlanacağı ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Türkiye İsveç milli maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle 565. kez sahaya çıkacak. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 564 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 220 kez yenildi. Milliler teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 15 maçta 4 kez kazandı, 6 kez mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, İsveç ile bu akşam Konya'da yapacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup beşinci hafta maçıyla 565. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 296'sı resmi, 268'i özel 564 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 220 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 242'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 818 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 564 karşılaşmanın 484'ünü Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 23'ünü Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Türkiye İsveç milli maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye İsveç milli maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İlk maç 1951'de

Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi. İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son maçta büyük geri dönüş

Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90 2. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı. İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.

İsveç'in son galibiyeti 17 yıl önce

İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde etti. İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 564 maçın birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Lucescu dönemindeki 16. karşılaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 16. maçına İsveç karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet alırken, 6 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı. Lucescu yönetiminde oynadığı 7'si resmi, 8'i özel 15 maçta 17 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 24 gol gördü.

2018'deki dördüncü resmi maç

Ay-yıldızlı ekip, İsveç karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü resmi maçını oynayacak. Milli takım, 2018'de oynadığı 3 resmi maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Bu maçlarda 4 gol atan Türkiye, kalesinde 6 gol gördü. Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi. Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son karşılaşmasında ise deplasmanda Rusya'ya 2-0 kaybetti.

İstatistikler

Türkiye ile İsveç, tarihlerinde 11 kez karşılaştı. Türkiye bu maçlarda rakibine 5-2'lik üstünlük kurdu.
İsveç ile oynadığı son üç maçı da kazanan Türkiye, bu eşleşmede bir takımın elde ettiği en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu.

Türkiye, İsveç ile iç sahada oynadığı altı maçın dördünü kazandı. İsveç'in Türkiye deplasmanındaki tek galibiyeti Eylül 2001'de gelmişti. Türkiye iç sahada oynadığı son altı maçın üçünü kaybetti. Ay yıldızlılar, bundan önceki 24 iç saha maçında aynı sayıda mağlup olmuştu.

Son beş maçta galip gelemeyen İsveç, ondan önceki dört karşılaşmanın üçünü kazanmıştı. Türkiye'nin attığı son 17 golün 15'i maçların ikinci yarılarında geldi. Avrupa Uluslar Ligi'nde bu sezon hiç kart görmeyen Belçika ve Hollanda'nın ardından en az kart gören üçüncü takım İsveç. Bu sezon Avrupa Uluslar Ligi'nde topa en fazla sahip olan dördüncü takım Türkiye. Ancak bu turnuvada %60'ın üzerinde topa sahip olmayı başaran sekiz takım arasında en az şut ve isabetli şut girişiminde bulunan ekip de Türkiye. Türkiye'nin İsveç'e attığı son beş golün üçünde Cenk Tosun'un doğrudan katkısı var.

 

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