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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.11.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Türkiye İsveç maçı ne zaman? Milli maçlar başlıyor

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Türkiye İsveç maçı ne zaman? Milli maçlar başlıyor

UEFA Uluslar B Ligi Grup 2'de mücadele eden Türkiye, fikstürdeki son mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. İsveç'le Konya'da karşılaşacak olan A Milli Takımımızda aday kadro belli oldu. Peki, Türkiye İsveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, A Milli Takımımızın oynayacağı milli maçlar hakkında bazı bilgiler ve aday kadro detayları

Türkiye İsveç maçı ile milli heyecan başlıyor. İstanbul'da kampa giren A Milli Takımımız, 17 Kasım tarihinde İsveç'le oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek. Cenk Tosun ve Enes Ünal'ın forvet hattında yer aldığı kadroda, kale alternatifleri ise Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı ve Sinan Bolat olacak. Peki, Türkiye İsveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Takımımızın İsveç'le oynacağı UEFA Uluslar B Ligi Grup 2 mücadelesi, 17 Kasım Cumartesi günü 20.00'da gerçekleşecek. Karşılaşmayı TRT 1 naklen yayınlanacak.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktör Mircea Lucescu tarafından belirlenen aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Rapid Wien), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Aytemiz Alanyaspor), Serdar Aziz, Ömer Bayram (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma), Serdar Gürler (Huesca), Aytaç Kara (Bursaspor), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Tarkan Serbest (Kasımpaşa), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg)

Forvet: Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Real Valladolid)

TAKIM BUGÜN İSTANBUL'DA TOPLANACAK

20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da özel maçta karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, bugün Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde bir araya gelecek.

İstanbul'da 4 gün kalacak milliler, 16 Kasım Cuma günü Konya'ya gidecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, İsveç maçının oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda aynı gün basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, toplantının ardından son çalışmasını yapacak.

A Milli Takım, Ukrayna karşılaşması için 18 Kasım Pazar günü Konya'dan Antalya'ya geçecek. Teknik direktör Lucescu ile aday kadrodan bir futbolcu, 19 Kasım Pazartesi günü müsabakanın da oynanacağı Antalya Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak ve ardından maç öncesi son idman gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlılar, Ukrayna ile oynayacağı karşılaşmadan sonra İstanbul'a gelecek.

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