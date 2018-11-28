Türkiye İspanya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Biletler tükendi
Türkiye İspanya basketbol maçı ile ikinci turda üçüncü mücadeleler oynanacak. Grupta 15 puanla liderlik koltuğunda oturan İspanya'yı ağırlayacak olan A Milli Basketbol Takımımız, bu karşılaşmayı kazanması halinde FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda liderlik koltuğuna oturacak. Peki, biletleri tükenen Türkiye İspanya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı bilgiler
Dünya Kupası elemelerinin ilk turunda B Grubunda mücadele eden ve çıktığı 6 maçın 4'ünü kazanarak 10 puan elde eden Türkiye, 2.tur aşamasında kazandığı iki maçın ardından üçüncü mücadelesinde İspanya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İspanya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Ankara'da oynanacak mücadele hakkında bazı bilgiler
BİLETLER TÜKENDİ
Eylül ayında erişime açılan Türkiye İspanya maçının biletleri, geçtiğimiz günlerde tükendi. Karşılaşmanın oynanacağı salonun tam dolu olması bekleniyor.
TÜRKİYE İSPANYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu'nda üçüncü mücadelesine çıkmaya hazırlanan A Milli Basketbol Takımımız, 29 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da grup lideri İspanya ile karşılaşacak. Karşılaşma NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.
2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'nda yarın İspanya'yı konuk edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 975. maçına çıkacak.
Ay-yıldızlı takım, 82 yıllık tarihinde yaptığı 974 maçın 499'unu kazandı, 474 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.
A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.
İLK RESMİ MAÇ
A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.
Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.
RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET
Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.
Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini elde etti.
EN FARKLI SKORLAR
A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.
İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.
Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.
BERABERLİK
A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.
Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.
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