Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 7. karşılaşma
Türkiye İran maçı ile A Milli Takım, Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına başlanıyor. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yönetiminde sahaya çıkacak olan Türkiye, İran maçı ile turnuva öncesi takım içi koordinasyonu sağlamaya çalışacak. Peki, Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Türkiye İran maçı, A Milli Takım'ın B Grubu'ndan katılım göstereceği Uluslar Ligi öncesinde ısınma ve takım içi uyumu sağlama amacı taşıyacak. Daha önce 7 kez karşılaştığı rakibi karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen A Milli Takım, bu akşam yeni bir galibiyet için mücadele verecek. Peki, Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
TÜRKİYE İRAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Uluslar Ligi öncesi hazırlık mahiyeti taşıyan Türkiye İran maçı, 28 Mayıs akşamı ekrana gelecek. 21.15'te başlayacak olan karşılaşma, S Sport TV'den canlı izlenebilecek.
A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?
A Milli Takımımızın İstanbul'da bugün oynayacağı özel maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Valentin Kovalenko yönetecek. Müsabakada Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yaparken, maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak.
Oyuncu
Kulübü
Doğum Tarihi
A Milli
İlk A Millilik Tarihi
KALECİ
|Sinan Bolat
|Royal Antwerp FC
|03.09.1988
|6/0
|10.08.2011
|Harun Tekin
|Bursaspor
|17.06.1989
|2/0
|27.03.2017
Okan Kocuk
İstanbulspor
27.07.1995
-
-
Serkan Kırıntılı
Atiker Konyaspor
15.02.1985
-
-
DEFANS
Şener Özbayraklı
Fenerbahçe
23.01.1990
14/0
31.03.2015
Mehmet Zeki Çelik
İstanbulspor
17.02.1997
-
-
Çağlar Söyüncü
SC Freiburg
23.05.1996
13/0
24.03.2016
Ertuğrul Ersoy
Bursaspor
13.02.1997
-
-
Kaan Ayhan
Fortuna Düsseldorf
10.11.1994
10/0
31.08.2016
Mehmet Topal
Fenerbahçe
03.03.1986
75/2
06.02.2008
Hasan Ali Kaldırım
Fenerbahçe
09.12.1989
22/0
29.02.2012
Ömer Bayram
Teleset Mobilya Akhisarspor
27.07.1991
1/0
27.03.2018
ORTA SAHA
Abdülkadir Ömür
Trabzonspor
25.06.1999
-
-
Cengiz Ünder
AS Roma
14.07.1997
8/4
12.11.2016
Deniz Türüç
Kayserispor
29.01.1993
1/0
27.03.2017
Emre Akbaba
Aytemiz Alanyaspor
04.10.1992
3/1
13.11.2017
İrfan Can Kahveci
Medipol Başakşehir FK
15.07.1995
2/0
23.03.2018
Mahmut Tekdemir
Medipol Başakşehir FK
20.01.1988
3/0
31.03.2015
Oğuzhan Özyakup
Beşiktaş
23.09.1992
32/1
28.05.2013
Okay Yokuşlu
Trabzonspor
09.03.1994
11/1
17.11.2015
Tarkan Serbest
FK Austria Wien
02.05.1994
-
-
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
29.01.1997
6/0
11.06.2017
Berkay Özcan
VfB Stuttgart
15.02.1998
-
-
Kenan Karaman
Hannover 96
05.03.1994
2/0
09.11.2017
Serdar Gürler
Osmanlıspor FK
14.09.1991
2/0
27.03.2017
Yunus Mallı
VfL Wolfsburg
24.02.1992
16/0
13.11.2015
FORVET
Cenk Tosun
Everton FC
07.06.1991
27/8
15.10.2013
Umut Bulut
Kayserispor
15.03.1983
38/10
05.06.2007
İRAN MİLLİ TAKIMININ KADROSUNDA KİMLER VAR?
İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo)
Defans: Ramin Rezaeian (Oostende), Ali Gholizadeh (Saipa), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Sadd), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)
Orta Saha: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Karim Ansarifard (Olympiakos), Masoud Shojaei (AEK Atina), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Panionios)
Forvet: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Mehdi Taremi (Al Gharafa), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Gucci (Heerenveen), Vahid Amiri (Persepolis), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest)
TÜRKİYE İRAN MAÇINA DOĞRU
İranlı eski futbolcu Muhammed Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İran futbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiye ilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." dedi.
Takavi, İstanbul'da bugün oynanacak Türkiye-İran maçı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Türk ve İran futbolunun profesyonel yapısının mukayese edilemez olduğunu belirterek, "Türk futbolu, donanım, profesyonel ve taktik altyapısı bakımından İran'ın önündedir. Türkiye'deki Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri buna en iyi örnek. İki takımın profesyonel yapısı İran futbolundaki herhangi bir kulüple karşılaştırılamaz." diye konuştu.
İki ülkenin komşuluğunun da göz önüne alındığında fiziksel olarak birbirine benzediğini dile getiren Muhammed Takavi, "Bu benzerlik İran'ın batısında daha belirgindir. Tebriz Traktör Sazi daha önceden bu özelliğe sahipti ve oynadığı futbol Türk futboluyla benzerlikler sergiliyordu. İran aynı zamanda fiziki açıdan Asya'daki en güçlü takımlardan biridir ve daima bu yolla sonuca ulaşmayı da başarabilmiştir. Teknik açıdan bu iki takımı kıyaslayamayız. Türkiye teknik açıdan önde." değerlendirmesinde bulundu.
İran ve Türkiye’deki futbol tarihi ve seviyesi ile ilgili Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İran futbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiye ilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamamasını değerlendiren Takavi, "Türkiye Asya'da olsaydı her yaptığı müsabakada tüm takımlara dört ya da beş gol atabilirdi, ancak daha güçlü Avrupalı takımların varlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılma ihtimali de zorlaşıyor." şeklinde konuştu.
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle savunma yaparak gol yememeyi hedeflediğini, daha sonra gol bulabilmek için hücuma geçtiğini değerlendiren Takavi, İran'ın da son zamanlarda Asya'da aynı taktiği kullandığını söyledi.
Takavi, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki hedefleri hakkında ise şunları kaydetti:
"İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, İran'ın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu yüzden İran'ı zorlayabilecek takımlarla yaptığı müsabakalarla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin İran'ın bulunduğu gruplardaki takımlardan İspanya, Portekiz ve Fas'a benzeyip benzememesi bu açıdan önem arz etmiyor. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin, taktik ve teknik yetenekler açısından İran’a baskı uygulayabileceğine kuşku yoktur. İran, Türkiye ile yapacağı müsabakada savunma sistemini İspanya ve Portekiz gibi büyük rakiplere karşı test etmek istiyor. İran'ın Dünya Kupası'nda karşılaşacağı rakiplerinden daha yüksek fiziki güce sahip olduğunu düşündüğüm Türkiye'nin fiziki gücünü devre dışı bıraksak bile Türkiye taktik açıdan da İran'a baskı uygulayabilecek kapasitededir."
İranlı eski futbolcu Takavi, ülkesinin Dünya Kupası'nda Portekiz ve İspanya gibi güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun tarzını benimseyeceği hakkında ise "İran, son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığı futbolu oynamaya çalışacaktır." şeklinde görüş belirtti.
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