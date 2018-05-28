Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 7. karşılaşma

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
28.05.2018 - 14:52, Son Güncelleme:

Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 7. karşılaşma

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Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 7. karşılaşma

Türkiye İran maçı ile A Milli Takım, Uluslar Ligi'nin hazırlıklarına başlanıyor. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun yönetiminde sahaya çıkacak olan Türkiye, İran maçı ile turnuva öncesi takım içi koordinasyonu sağlamaya çalışacak. Peki, Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Türkiye İran maçı, A Milli Takım'ın B Grubu'ndan katılım göstereceği Uluslar Ligi öncesinde ısınma ve takım içi uyumu sağlama amacı taşıyacak. Daha önce 7 kez karşılaştığı rakibi karşısında mağlubiyet yüzü görmeyen A Milli Takım, bu akşam yeni bir galibiyet için mücadele verecek. Peki, Türkiye İran maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

TÜRKİYE İRAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi öncesi hazırlık mahiyeti taşıyan Türkiye İran maçı, 28 Mayıs akşamı ekrana gelecek. 21.15'te başlayacak olan karşılaşma, S Sport TV'den canlı izlenebilecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 375Türkiye - İran
    3
    MS1
    1,90
    16617kez oynandı
Hemen Oyna
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A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA KİMLER VAR?

A Milli Takımımızın İstanbul'da bugün oynayacağı özel maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Valentin Kovalenko yönetecek. Müsabakada Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yaparken, maçın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek olacak.

Oyuncu

Kulübü

Doğum Tarihi

A Milli
Maç/Gol

İlk A Millilik Tarihi

KALECİ

Sinan BolatRoyal Antwerp FC03.09.19886/010.08.2011
Harun TekinBursaspor17.06.19892/027.03.2017

Okan Kocuk

İstanbulspor

27.07.1995

-

-

Serkan Kırıntılı

Atiker Konyaspor

15.02.1985

-

-

DEFANS

Şener Özbayraklı

Fenerbahçe

23.01.1990

14/0

31.03.2015

Mehmet Zeki Çelik

İstanbulspor

17.02.1997

-

-

Çağlar Söyüncü

SC Freiburg

23.05.1996

13/0

24.03.2016

Ertuğrul Ersoy

Bursaspor

13.02.1997

-

-

Kaan Ayhan

Fortuna Düsseldorf

10.11.1994

10/0

31.08.2016

Mehmet Topal

Fenerbahçe

03.03.1986

75/2

06.02.2008

Hasan Ali Kaldırım

Fenerbahçe

09.12.1989

22/0

29.02.2012

Ömer Bayram

Teleset Mobilya Akhisarspor

27.07.1991

1/0

27.03.2018

ORTA SAHA

Abdülkadir Ömür

Trabzonspor

25.06.1999

-

-

Cengiz Ünder

AS Roma

14.07.1997

8/4

12.11.2016

Deniz Türüç

Kayserispor

29.01.1993

1/0

27.03.2017

Emre Akbaba

Aytemiz Alanyaspor

04.10.1992

3/1

13.11.2017

İrfan Can Kahveci

Medipol Başakşehir FK

15.07.1995

2/0

23.03.2018

Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir FK

20.01.1988

3/0

31.03.2015

Oğuzhan Özyakup

Beşiktaş

23.09.1992

32/1

28.05.2013

Okay Yokuşlu

Trabzonspor

09.03.1994

11/1

17.11.2015

Tarkan Serbest

FK Austria Wien

02.05.1994

-

-

Yusuf Yazıcı

Trabzonspor

29.01.1997

6/0

11.06.2017

Berkay Özcan

VfB Stuttgart

15.02.1998

-

-

Kenan Karaman

Hannover 96

05.03.1994

2/0

09.11.2017

Serdar Gürler

Osmanlıspor FK

14.09.1991

2/0

27.03.2017

Yunus Mallı

VfL Wolfsburg

24.02.1992

16/0

13.11.2015

FORVET

Cenk Tosun

Everton FC

07.06.1991

27/8

15.10.2013

Umut Bulut

Kayserispor

15.03.1983

38/10

05.06.2007

İRAN MİLLİ TAKIMININ KADROSUNDA KİMLER VAR?

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alireza Beiranvand (Persepolis), Rashid Mazaheri (Zob Ahan), Amir Abedzadeh (Maritimo)

Defans: Ramin Rezaeian (Oostende), Ali Gholizadeh (Saipa), Mohammad Reza Khanzadeh (Padideh), Morteza Pouraliganji (Al Sadd), Pejman Montazeri (Esteghlal), Seyed Majid Hosseini (Esteghlal), Milad Mohammadi (Akhmat Grozny), Roozbeh Cheshmi (Esteghlal)

Orta Saha: Saeid Ezatolahi (Amkar Perm), Karim Ansarifard (Olympiakos), Masoud Shojaei (AEK Atina), Mehdi Torabi (Saipa), Omid Ebrahimi (Esteghlal), Ehsan Hajsafi (Panionios)

Forvet: Alireza Jahanbakhsh (AZ Alkmaar), Mehdi Taremi (Al Gharafa), Sardar Azmoun (Rubin Kazan), Reza Gucci (Heerenveen), Vahid Amiri (Persepolis), Saman Ghoddos (Ostersunds FK), Ashkan Dejagah (Nottingham Forest)

TÜRKİYE İRAN MAÇINA DOĞRU

İranlı eski futbolcu Muhammed Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İran futbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiye ilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." dedi.

Takavi, İstanbul'da bugün oynanacak Türkiye-İran maçı öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda Türk ve İran futbolunun profesyonel yapısının mukayese edilemez olduğunu belirterek, "Türk futbolu, donanım, profesyonel ve taktik altyapısı bakımından İran'ın önündedir. Türkiye'deki Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri buna en iyi örnek. İki takımın profesyonel yapısı İran futbolundaki herhangi bir kulüple karşılaştırılamaz." diye konuştu.

İki ülkenin komşuluğunun da göz önüne alındığında fiziksel olarak birbirine benzediğini dile getiren Muhammed Takavi, "Bu benzerlik İran'ın batısında daha belirgindir. Tebriz Traktör Sazi daha önceden bu özelliğe sahipti ve oynadığı futbol Türk futboluyla benzerlikler sergiliyordu. İran aynı zamanda fiziki açıdan Asya'daki en güçlü takımlardan biridir ve daima bu yolla sonuca ulaşmayı da başarabilmiştir. Teknik açıdan bu iki takımı kıyaslayamayız. Türkiye teknik açıdan önde." değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Türkiye’deki futbol tarihi ve seviyesi ile ilgili Takavi, "1979'daki devriminden önce, Türkiye ve İran futbolu ilerleme yolundaydı ancak İran'ın futboldaki ilerleme süreci devrimden sonra kesildi. Türkiye ilerlemeye devam etti, tesisleri geliştirdi ve profesyonel altyapı çalışmalarını sürdürdü." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılamamasını değerlendiren Takavi, "Türkiye Asya'da olsaydı her yaptığı müsabakada tüm takımlara dört ya da beş gol atabilirdi, ancak daha güçlü Avrupalı takımların varlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılma ihtimali de zorlaşıyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda öncelikle savunma yaparak gol yememeyi hedeflediğini, daha sonra gol bulabilmek için hücuma geçtiğini değerlendiren Takavi, İran'ın da son zamanlarda Asya'da aynı taktiği kullandığını söyledi.

Takavi, İran Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki hedefleri hakkında ise şunları kaydetti:

"İran Teknik Direktörü Carlos Queiroz, İran'ın savunma kapasitesini artırmayı hedefliyor. Bu yüzden İran'ı zorlayabilecek takımlarla yaptığı müsabakalarla hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin İran'ın bulunduğu gruplardaki takımlardan İspanya, Portekiz ve Fas'a benzeyip benzememesi bu açıdan önem arz etmiyor. Bu açıdan bakılınca Türkiye'nin, taktik ve teknik yetenekler açısından İran’a baskı uygulayabileceğine kuşku yoktur. İran, Türkiye ile yapacağı müsabakada savunma sistemini İspanya ve Portekiz gibi büyük rakiplere karşı test etmek istiyor. İran'ın Dünya Kupası'nda karşılaşacağı rakiplerinden daha yüksek fiziki güce sahip olduğunu düşündüğüm Türkiye'nin fiziki gücünü devre dışı bıraksak bile Türkiye taktik açıdan da İran'a baskı uygulayabilecek kapasitededir."

İranlı eski futbolcu Takavi, ülkesinin Dünya Kupası'nda Portekiz ve İspanya gibi güçlü rakiplere karşı nasıl bir oyun tarzını benimseyeceği hakkında ise "İran, son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı oynadığı futbolu oynamaya çalışacaktır." şeklinde görüş belirtti.

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