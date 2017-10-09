Türkiye İngiltere Ampute futbol maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye İngiltere Ampute futbol final maçı için dakikalar kaldı, maç bilgileri araştırılmaya başlandı. Ampute Futbol Milli Takımı, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında bugün İngiltere ile karşılaşacak. Vodafone Park’ta gerçekleşecek olan Türkiye-İngiltere Ampute Futbol final maçı hangi kanalda saat kaçta?

Türkiye İngiltere Ampute Futbol final maçı için heyecan dorukta! Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) bünyesindeki ay-yıldızlı ekip, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonanın yarı finalinde Polonya ile karşılaştı. Yarı finale kadar yükselen Türkiye, bugün yarı finalde İspanya'yı 3-0 yenen İngiltere ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Türkiye İngiltere Ampute Futbol final maçı saat kaçta?

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye ile İngiltere arasında yapılacak final maçı Vodafone Park'ta oynanacak. Peki Türkiye-İngiltere Ampute Futbol final maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?



Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek.

Türkiye, Beykoz-Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çeyrek finalde Rusya'yı, yarı finalde de Polonya'yı yenerek finalist oldu. İngiltere ise çeyrek final maçında Fransa'yı, yarı finalde de İspanya'yı yenerek finale yükseldi.