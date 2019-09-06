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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06.09.2019 - 22:54, Son Güncelleme:

Türkiye - İngiltere: 2-3 (U21)

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Türkiye - İngiltere: 2-3 (U21)

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 4. maçında Kocaeli’de İngiltere ile karşılaşan Ümit Milli Futbol Takımı sahadan 2-3 mağlup ayrıldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Luis Godinho , Rui Miguel Martins Rsenmde Teieira , Bruno Miguel Alves Jesus

Türkiye: Altay Bayındır , Mert Müldür , Hüseyin Türkmen , Berat Ayberk Özdemir (İlker dk. 81 ), Doğukan Sinik (Hüseyin Atakan Üner dk. 70 ), Orkun Kökçü , Halil Dervişoğlu , Berkay Özcan (Muhayer dk. 44 ), Ahmet Kutucu , Cemali Sertel , Ravil Tagır

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Abdurrahim Dursun, Özer Özdemir, Rametullah Barişberk, Cenk Özkaçar, Murat Sağlam
Teknik Direktör: Vedat İnceefe

İngiltere: Aaron Ramsdale , Maimillian Aarons, Jonathan Panzo , Trevoh Chalobah , Tom Devies , Reiss Nelson (Rhain Brewster dk. 79 ), Morgan Gibbs-White (Ben Godfrey dk. 81 ?), Eddie Nketiah , Phil Foden , Steven Sessegnon (Mason Greenwood dk. 58 ), Marc Guehi

Yedekler: Ellery Balcombe, Pöar Richards, Pliver Skipp, Todd Cantwell, James Justin, Eberchi Eze

Teknik Direktör: Aidy Boothroyd

Goller: Eddie Nketiah (dk. 4 ve 73), Reis Nelson (dk. 74) (İngiltere), Doğukan Sinik (dk. 25), Mert Müldür (dk. 50) (Türkiye)

Sarı kartlar: Tom Davies, Maimilli

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Morgan White’nin soldan içeriye ortasında Eddie Nketiah, Altay’ın bacakları arasından topu filelerle buluşturdu. 0-1

12. dakikada Ahmet Kutucu’nun ceza sahası çizgisi üzerinden şutunda defansa çarpan top kalecide kaldı.

15. dakikada Halil Dervişoğlu’nun cezası dışından verdiği pasla defansın arkasına sarkan Ahmet Kutucu’nun şutu defanstan döndü. Dönen topla buluşan Orkun Kökçü’nün şutu defansa çarparak kornere çıktı.

25. dakikada Ahmet Kutucu’nun defansın arkasında sarkıttığı pasla buluşan Doğukan Sinik, kalecinin sağından topu filelerle buluşturdu. 1-1

33. dakikada Reiss Nelson’un ceza sahası sağ çaprazından attığı şut, kale sol direği dibinden auta çıktı.

37. dakikada Orkun’un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Mert’in şutunda top kaleci Aaron’da kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Orkun’un kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Mert Müldür, attığı şutla Aaron’un solundan topu filelerle buluşturarak milli takımı öne geçiren golü attı. 2-1

65. dakikada Morgan White’nin uzaktan sert şutu kaleci Altay’ın solundan az farkla auta çıktı.

73. dakikada Phil Fedon’ın sağ kanattan defansın arkasında verdiği pasla buluşan Eddie Nkeitah kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-2

74. dakikada ceza sahasının sol çaprazından içeri giren Reis Nelson’un vuruşu kaleci Altay’ın ayaklarından sekerek ağlarla buluştu. 2-3

93. dakikada Eddie’nin kaleci Altay’ın üzerinden aşırttığı topu Hüseyin Türkmen uzaklaştırdı.

an (İngiltere)

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