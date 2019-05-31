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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
31.05.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Türkiye ile Rusya Espor Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

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Türkiye ile Rusya Espor Federasyonu arasında iş birliği anlaşması imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) ile Rusya Espor Federasyonu (RESF) arasında iş birliği anlaşması imzalandı. TESFED Başkanı Alper Özdemir ve RESF Başkanı Dmitry SMIT tarafından imzalanan anlaşma ile, iki ülke arasında espor alanındaki işbirliğinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma 5 yıl süresince yürürlükte kalacak.

 

Kurulduğu günden bugüne Türkiye Cumhuriyeti’ni ulusal ve uluslararası arenada temsil etmeye yetkili tek espor kurumu olma amacıyla, yetenekli esporcular, espor izleyicileri ve yatırımcılar için espor ekosisteminin geliştirilmesi vizyonu ile çalışmalarını sürdüren TESFED, kuruluşunun birinci yıl dönümünde başarılı çalışmalara imza atmaya devam ediyor. TESFED ile Rusya Espor Federasyonu (RESF) arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, her iki tarafın da ortak çıkarı doğrultusunda espor faaliyetleri alanında iş birliğini iyileştirmek amacıyla düzenlendi. Espor ekosisteminin sürdürülebilir büyümesi için uygun koşulların planlamasına da katkı sağlayacak bu anlaşmayla, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu’nda espor ile ilişkili iş çevreleri arasında doğrudan irtibatların geliştirilmesi de hedefleniyor.

Mutabakat Zaptı ile espor alanında iş birliğinin yanı sıra, mutabakat zaptından kaynaklanan diğer faaliyetlerin de desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla, yetkileri dahilinde ve mevzuatın elverdiği ölçüde her türlü tedbirin alınması da amaçlanıyor. Buna göre taraflar, kamuya açık ekonomik bilgi alışverişi ve uluslararası espor seminerlerine, panellere, konferanslara, turnuvalara, liglere vs. katılım da dahil, her iki ülkenin espor iş çevrelerinden kuruluşlar ile işbirliğine yönelik uygulamalar gerçekleştirirken, taraflara avantaj sağlayacak yatırımların desteklenmesi ve espora olanak tanıyan bir ortamın yaratılması için çalışacaklar.

Taraflar, ticari kuruluşlar tarafından, ortak girişimler gibi faaliyetler ve lig, turnuva vb. espor etkinlik projelerine ortak katılım gibi, espor faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli bilgileri sağlayacaklar. Ticari kuruluşlar arasında ilişki kurulması ve iş birliklerinin genişletilmesi, esporun gelişimini hedefleyen fuar, sergi ve ticari toplantılar hakkında bilgi sağlanması, karşılıklı deneyim paylaşımı, mutabakat ve espor toplumu hakkında bilinç oluşturmak, ekosistemin genelini iyileştirmek için diğer aksiyonların alınması için gerekli düzenlemeler de tarafların çalışmaları arasında yer alacak. Hükümet kuruluşları, özel ve kamu şirketleri ve espor ilişkileri konusunda diğer ilgili paydaşlardan üst düzey ziyaretlerin desteklenmesi ve düzenlenmesi konusunda işbirliği yapılması da Mutabakat Zaptı’nın hedefleri arasında yer alıyor.

RESF adına Constantine Surkont ve TESFED adına A. Talha Karataş’ın iletişimden sorumlu olduğu  Mutabakat Zaptı 5 yıl boyunca yürürlükte kalırken, anlaşma sona erdikten sonra, karşılıklı anlaşma ile uzatılabilecek. Bağlayıcılığı bulunmayan Mutabakat Zaptı’nı taraflar, iki ay öncesinden bildirimde bulunmak koşuluyla iptal edebilecekler. Daha önceden başlatılan ortak program ve projeler, aksi taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, Mutabakat Zaptı iptal edilse de gerçekleştirilmeye devam edecek.

 

 

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