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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Haber Giriş: 10.10.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Türkiye ile Arnavutluk 12. kez...

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Türkiye ile Arnavutluk 12. kez...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Arnavutluk ile 12. kez karşı karşıya gelecek.

Türk Milli Takımı, şimdiye dek Arnavutluk ile 11 maç yaparken, bunlardan 5'ini kazandı, 4'ünden yenilgiyle ayrıldı, 2 mücadelede ise eşitlik bozulmadı.
Arnavutluk ile 7 resmi, 4 de özel müsabaka oynayan ay-yıldızlı ekip, 6'sı Türkiye'de, 5'i de deplasmanda yaptığı toplam 11 maçta 12 gol atarken, kalesinde ise 14 gol gördü.

İki takım arasında son olarak 22 Mart 2019'da Arnavutluk'ta oynanan grubun ilk maçını Türkiye 2-0 kazanmıştı.

- Türkiye'de 7. maç

Ay-yıldızlılar, Arnavutluk ile sahasında 7. kez karşı karşıya gelecek.  İki takım arasında daha önce oynanan 6 maçta takımlar üçer galibiyet aldı.
Bu maçlarda milli takım 8 gol bulurken, kalesinde ise 10 gole engel olamadı.

Türkiye, Arnavutluk ile İstanbul'da 14 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 26 Mart 2005'te İnönü Stadı'nda oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu maçını Türkiye, 2-0 kazanmıştı.

- İlk maç 1970'te

Türkiye ile Arnavutluk, tarihlerinde ilk kez 1970'te karşı karşıya geldi. İstanbul'daki oynanan ilk maç için takımlar 13 Aralık 1970'te sahaya çıktı. İnönü Stadı'ndaki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçını milli takım Metin Kurt ve Cemil Turan'ın golleriyle 2-1 kazandı.

- Türkiye-Arnavutluk maçları

Türkiye ile Arnavutluk arasında yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

22.03.2019 İşkodra Avr.Şam.Ele.Gru. 2-0
13.11.2017 Antalya Özel 2-3
12.10.2005 Tiran Dün.Kup.Ele.Gru. 1-0
26.03.2005 İstanbul Dün.Kup.Ele.Gru. 2-0
25.04.2001 Gaziantep Özel 0-2
21.01.1998 Antalya Özel 1-4
28.03.1985 Tiran Özel 0-0
11.05.1983 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 1-1
27.10.1982 İzmir Avr.Şam.Ele.Gru. 1-0
14.11.1971 Tiran Avr.Şam.Ele.Gru. 0-3
13.12.1970 İstanbul Avr.Şam.Ele.Gru. 2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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