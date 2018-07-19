Türkiye, ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak
Finlandiya'da düzenlenen 2018 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki ilk müsabakasında İngiltere'ye 3-2 kaybeden milliler, ikinci karşılaşmasında Fransa ile kozlarını paylaşacak.
Vaasa kentinde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye, gruptaki son müsabakasını ise 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile yapacak.
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