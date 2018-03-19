Türkiye için referansı bakın kimlerden almış! Robinho...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriTürkiye için referansı bakın kimlerden almış! Robinho...
Futbol Türkiye için referansı bakın kimlerden almış! Robinho...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
A.A
19.03.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Türkiye için referansı bakın kimlerden almış! Robinho...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye için referansı bakın kimlerden almış! Robinho...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncusu Robinho, ailesiyle Türkiye'de çok mutlu olduklarını söyledi.

Robinho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde Demir Grup Sivasspor'a gelmeden önce Türkiye hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu anlattı.
Türkiye hakkındaki bilgileri bu ülkede oynayan Brezilyalı oyunculardan edindiğini aktaran Robinho, görüştüğü tüm arkadaşlarının olumlu görüşlerinin ardından Sivas'a geldiğini ifade etti.

- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teklifleri

Robinho, geçmişte Türkiye'den aralarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da bulunduğu birçok kulüpten transfer teklifi aldığını doğrulayarak, "Farklı zamanlarda geldi bu teklifler çünkü o zamanlarda İtalya ve İspanya'da oynuyordum. Benim için Türkiye'ye gelmek çok zor bir durumdu. Özellikle ailem açısından zordu." dedi.
Özellikle Fenerbahçe'nin kendisine yönelik teklifte bulunduğunda en yakın arkadaşı olan Alex de Souza ile iletişimde olduğunu dile getiren Robinho, "Fenerbahçe'den böyle bir ilgi oldu ama tam olarak hatırlamıyorum zamanını. O zamanlarda İspanya ve İtalya arasındaydım. Alex benim can kardeşim, dostum o yüzden onunla sürekli iletişimdeydim. Böyle bir şeyler oldu, konuşuluyordu, bana birkaç soru sordular." diye konuştu.

- "Hep futbolda kalacağım"

Robinho, Türk futbolunu çok sevdiğini bu ligde oynamaktan büyük keyif aldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Spor Toto Süper Lig, zor ve mücadeleci bir lig. Golleri çok olan bir lig. O yüzden gerçekten çok seviyorum Türkiye ligini."

- Referanslar Alex de Souza ve Roberto Carlos'tan

Brezilyalı yıldız oyuncu, Sivas'ta mutlu olduğunu ve geleceğiyle ilgili farklı bir plan yapamadığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Şimdi gerçekten çok mutluyum Sivas'ta. Mental olarak Sivasspor'dayım. Artık gelecek ne gösterir bilemem ama şunu biliyorum ki hep futbolda kalacağım. Ailemi de Sivas'a getirdim. İlk geldiğimde biraz zorlandım ama şimdi ben ve ailem gerçekten çok mutluyuz Sivas'ta. Türkiye'ye gelmeden önce Alex ile epey konuşmuştum ayrıca Roberto Carlos ile de konuşmuştum. Türkiye hakkında olumlu bilgiler verip, iyi bir ülke olduğunu söylediler. Taraftarlar futbolu çok seviyor. Büyük bir taraftar kitlesi var. Burada oynamak çok güzel bir his. İyi ki Türkiye'ye gelmişim."
Şu an performansının henüz yüzde 100 seviyelerde olmadığını da anlatan Robinho, "Çünkü ben sezonun ortasında geldim. Sezonun başında takımla bir kamp dönemi yaşamadım. Özellikle üstüme daha katarak gideceğim ama şu an yüzde 100 değilim. Burada bana ve aileme gösterilen ilgi bizi çok mutlu ediyor. Bunun devam etmesini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (19.03.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig’de 26. hafta geride kaldı

İngiltere Ligi'nde maçlar neden ertelendi?

Süper Lig puan durumu - 26. hafta maç sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Şampiyonluk maçı Diyarbakır'da