Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde!
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları çeyrek finalde Hollanda ile yapacakları maçta galibiyet almaları durumunda bir üst tura yükselecekler. Karşılaşma için heyecan artarken, maçla ilgili bilgiler de sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
1 Eylül'de oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde, Ay Yıldızlı Milliler, rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Nefelerin tutulduğu Hırvatistan maçında son setin son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olurken, maçın yıldızı Eda Erdem Dündar smacıyla takımına 16-14 seti, maçı da 3-2 kazandırdı. Çeyrek finale yükselen Finelin Sultanları bu maçta Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye son 16 turunda Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak. Maç TRT1 Spor'dan naklen yayınlanacak.
TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI ÖZETİ
Ankara Arena’da oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde, Filenin Sultanları seyirci desteğini de alarak ilk seti 26-24 önde tamamladı. İkinci sete kötü başlayan milliler Samanta’nın sayılarına engel olamayarak 18-25 skorla Hırvatistan beraberliği yakaladı. Üçüncü sette ise kıyasıya bir mücadele vardı. Filenin Sultanları, Ebrar ve Eda’nın sayılarıyla ne kadar mücadele etse de, milliler yine Samanta’nın sayılarına engel olamadı. Hırvatistan 31-33 skorla 2-1 öne geçti. 4’üncü sette ise Filenin Sultanları, özellikle Fatma Yıldırım’ın bulduğu sayılarla seti 25-22 önde tamamlayarak eşitliği yakaladı ve maçı 5’inci sete taşıdı. Beşinci sette Eda Erdem Dündar’ın etkili oyunuyla seti 16-14 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.
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