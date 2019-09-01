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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.09.2019 - 22:53, Son Güncelleme:

Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

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Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Sultanları çeyrek finalde!

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, çeyrek finale yükselerek Hollanda'nın rakibi oldu. Filenin Sultanları çeyrek finalde Hollanda ile yapacakları maçta galibiyet almaları durumunda bir üst tura yükselecekler. Karşılaşma için heyecan artarken, maçla ilgili bilgiler de sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1 Eylül'de oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde, Ay Yıldızlı Milliler, rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Nefelerin tutulduğu Hırvatistan maçında son setin son bölümleri büyük bir çekişmeye sahne olurken, maçın yıldızı Eda Erdem Dündar smacıyla takımına 16-14 seti, maçı da 3-2 kazandırdı. Çeyrek finale yükselen Finelin Sultanları bu maçta Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye son 16 turunda Yunanistan'ı 3-0 mağlup eden Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü Ankara'da karşılaşacak. Maç TRT1 Spor'dan naklen yayınlanacak. 

TÜRKİYE HIRVATİSTAN MAÇI ÖZETİ

Ankara Arena’da oynanan Türkiye-Hırvatistan mücadelesinde, Filenin Sultanları seyirci desteğini de alarak ilk seti 26-24 önde tamamladı. İkinci sete kötü başlayan milliler Samanta’nın sayılarına engel olamayarak 18-25 skorla Hırvatistan beraberliği yakaladı. Üçüncü sette ise kıyasıya bir mücadele vardı. Filenin Sultanları, Ebrar ve Eda’nın sayılarıyla ne kadar mücadele etse de, milliler yine Samanta’nın sayılarına engel olamadı. Hırvatistan 31-33 skorla 2-1 öne geçti. 4’üncü sette ise Filenin Sultanları, özellikle Fatma Yıldırım’ın bulduğu sayılarla seti 25-22 önde tamamlayarak eşitliği yakaladı ve maçı 5’inci sete taşıdı. Beşinci sette Eda Erdem Dündar’ın etkili oyunuyla seti 16-14 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.

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