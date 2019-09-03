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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
03.09.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

Türkiye Hollanda voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

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Türkiye Hollanda voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak çeyrek final maçlarına Türkiye ve Polonya ev sahipliği yapacak. A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Hollanda voleybol çeyrek final maçı ne zaman?

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçları heyecanı başlıyor. Son 16 turunda Hırvatistan'ı eleyen Milli Takımımız çeyrek finalde Hollanda ile mücadele edecek. İşte, Türkiye Hollanda voleybol maçına ilişkin ayrıntılar...

Son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

"YARI FİNALE ADIMIZI YAZDIRACAĞIZ"

Milli voleybolcular Gözde Yılmaz ve Fatma Yıldırım, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Hollanda ile 4 Eylül Çarşamba günü yapacakları çeyrek final karşılaşması öncesinde Türkiye Voleybol Federasyonuna açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan mücadelesinde 2-1'den geriye düştükten sonra geri dönmenin önemli olduğunu vurgulayan Gözde Yılmaz, bunun mental olarak iyi olduklarını kanıtladığını belirtti.

Kazandıkları için çok mutlu olduklarını dile getiren Milli pasör, "Hollanda mücadelesi kolay bir maç olmayacak. Son dörde kalabilmek için Avrupa’nın en iyi sekiz takımından biriyle oynayacağız. Rakibimiz çok iyi bir takım, yüksekler ama teknik ekibimiz bizi maç gününe hazır hale getirecektir. Takımımıza ve seyircimize çok güveniyorum. Umarım kazanacağız ve yarı finale adımızı yazdıracağız." ifadelerini kullandı.

Fatma Yıldırım ise, "Hollanda istikrarlı bir takım ama biz ev sahibiyiz ve seyircimiz kazanmamızda büyük etken. Avantaj bizde diye düşünüyorum. Biz çok iyi bir takımız, Hollanda'yla eşit bir seviyedeyiz. Maç günü en çok isteyen kazanacak ve bu tarafın biz olacağına inanıyorum." açıklamalarında bulundu.

 

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