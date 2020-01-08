Türkiye Hırvatistan voleybol milli maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'nın ev sahipliğinde Apeldoorn kentinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında bugün Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye Hırvatistan voleybol milli maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde şampiyon olarak olimpiyat vizesi almaya çalışacak. Bu kapsamda Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek takımımızın maçının yayıncı kanalı merak konusu oldu. İşte, Türkiye Hırvatistan voleybol milli maçı hakkında ayrıntılar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda'da başlayacak 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele ediyor. Bu kapsamda Türkiye-Hırvatistan maçı bugün saat 15.00'te başlayacak. Milli takımın grup maçları, Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
Öte yandan mücadele D-Smart'ın YouTube kanalında canlı olarak izlenebilecek. Canlı yayını aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.
MİLLİ TAKIMIN KADROSU
Başantrenörlüğünü Giovanni Guidetti'nin yaptığı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosunda şu sporcular bulunuyor:
Pasörler: Naz Aydemir Akyol (Fenerbahçe Opet), Cansu Özbay (VakıfBank)
Pasör çaprazları: Meryem Boz (Aydın Büyükşehir Belediyespor), Ebrar Karakurt (VakıfBank)
Smaçörler: Hande Baladın (Eczacıbaşı VitrA), Meliha İsmailoğlu (VakıfBank), Şeyma Ercan (Türk Hava Yolları), Tuğba Şenoğlu (Atlasglobal Yeşilyurt), Fatma Yıldırım (Fenerbahçe Opet)
Orta oyuncular: Eda Erdem Dündar (Fenerbahçe Opet), Zehra Güneş (VakıfBank), Aslı Kalaç (Galatasaray HDI Sigorta)
Liberolar: Simge Aköz (Eczacıbaşı VitrA), Ayça Aykaç (Atlasglobal Yeşilyurt)
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