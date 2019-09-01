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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.09.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Türkiye Hırvatistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Türkiye Hırvatistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda bugün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye Hırvatistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Grubu’nu Sırbistan’ın ardından 2. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda C Grubu’nun üçüncüsü Hırvatistan’a karşı çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. İşte, Türkiye Hırvatistan voleybol maçına ilişkin ayrıntılar...

Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam oynanacak maçta Türkiye ve Hırvatistan karşılaşacak. TSİ 19.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak son 16 turu maçlarının programı şöyle

Türkiye (Ankara)

17.00 Sırbistan-Romanya

19.30 Türkiye-Hırvatistan

Polonya (Lodz)

TSİ 19.00 Almanya-Slovenya

TSİ 21.30 Polonya-İspanya

Slovakya (Bratislava)

TSİ 16.30 Rusya-Belçika

TSİ 19.00 İtalya-Slovakya

Macaristan (Budapeşte)

TSİ 17.00 Hollanda-Yunanistan

TSİ 19.30 Azerbaycan-Bulgaristan

 

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