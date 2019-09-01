Türkiye Hırvatistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla sürüyor. Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda bugün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Türkiye Hırvatistan voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
A Grubu’nu Sırbistan’ın ardından 2. sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turunda C Grubu’nun üçüncüsü Hırvatistan’a karşı çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. İşte, Türkiye Hırvatistan voleybol maçına ilişkin ayrıntılar...
Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürüyor. 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bu akşam oynanacak maçta Türkiye ve Hırvatistan karşılaşacak. TSİ 19.30'da başlayacak mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak son 16 turu maçlarının programı şöyle
Türkiye (Ankara)
17.00 Sırbistan-Romanya
19.30 Türkiye-Hırvatistan
Polonya (Lodz)
TSİ 19.00 Almanya-Slovenya
TSİ 21.30 Polonya-İspanya
Slovakya (Bratislava)
TSİ 16.30 Rusya-Belçika
TSİ 19.00 İtalya-Slovakya
Macaristan (Budapeşte)
TSİ 17.00 Hollanda-Yunanistan
TSİ 19.30 Azerbaycan-Bulgaristan
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